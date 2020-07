Świetna wieść dla fanów "Grosza daj Wiedźminowi" - w 2. sezonie Jaskier będzie śpiewał częściej

Choć od premiery netfliksowego "Wiedźmina" minęło już przeszło pół roku, wielu z nas wciąż nuci pod nosem "Grosza daj Wiedźminowi". Chwytliwa piosenka w wykonaniu serialowego Jaskra stała się tak wielkim hitem, że polscy fani domagali się nawet występu barda podczas Open'er Festival.

Showrunnerka serialu zauważyła potencjał drzemiący w uzdolnionym bohaterze i postanowiła kuć żelazo póki gorące. W efekcie nachodzący sezon dostarczy nam znacznie więcej pieśni w wykonaniu Jaskra. Miejmy nadzieję, że o takim potencjale, jak pierwszosezonowy hit.

Joey [aktor wcielający się w rolę Jaskra - przyp. red.] to niesamowity piosenkarz. Chcemy, żeby śpiewał tak często, jak to tylko możliwe. Idea narracji jest naprawdę ważna w "Wiedźminie". Podobnie jak to, kto opowiada różne historie. Dlatego na pewno będziemy to dalej robić. "