Sylvester Stallone stworzy serial o Rockym sprzed czasu filmów? Aktor zdradził szczegóły produkcji

Po 6 niezwykle udanych filmach o filadelfijskim bokserze, seria doczekała się dobrych spin-offów w postaci przygód Adonisa Creeda (Michael B. Jordan). W produkcji jest 3. odsłona przygód Creeda, którą wyreżyserować ma sam Jordan - Stallone również nie zwalnia tempa i zdradził niedawno, że pracuje nad scenariuszem do serialu o początkach i młodości Rocky'ego.

Stallone podzielił się na Instagramie postem, w którym podzielił się swoimi planami:

Zacząłem dzisiaj rano od pisania scenariusza do prequela Rocky'ego. Najlepiej do streamingu i mającego 10 odcinków na sezon. Tak żebyśmy mogli naprawdę zajrzeć do serc tych postaci w ich czasach młodości.

Oprócz tego, Sly udostępnił również dwie strony z ręcznymi zapiskami na temat serialu:

Wyobraźcie sobie machinę czasu, która przetransportuje was do młodości Rocky'ego. Kinowego świata, który przepełniony jest postaciami kochanymi przez ludzi od 50 lat! Serial zabierałby nas do najważniejszej dekady w nowożytnym rozwoju ludzkości - lat 60. Do czasów lądowania na księżycu, Civil Rights Movement, Zimnej Wojny i początków nowej fali feminizmu. Tak, to były definitywnie dynamiczne lata.