Szef Marvela jako Thanos w zabawnej parodii "Avengers: Infinity War". Zobacz fragment nowego odcinka "The Simpsons"

Zwieńczenie "Infinity Saga" było wielkim wydarzeniem popkulturowym. Nic więc dziwnego, że jedna z produkcji Marvel Studios doczekała się zabawnego komentarza ze strony jednego z najpopularniejszych seriali animowanych na świecie - "The Simpsons". W najnowszym odcinku gościnnie pojawił się szef kinowego uniwersum Marvela - Kevin Feige.

"The Simpsons" - Kevin Feige jako Thanos

Co ciekawe człowiek odpowiedzialny za ogromny sukces filmów superbohaterskich został obsadzony w roli złoczyńcy wyraźnie inspirowanego Thanosem - ostatecznym wrogiem Avengers w trwającej ponad 10 lat historii prezentowanej w kolejnych produkcjach Marvela. Twórcy "The Simpsons" postanowili zaprezentować fragment odcinka "Bart the Bad Guy", w którym zadebiutuje Chinnos.

W krótkim fragmencie widzimy, jak niebieskoskóry kosmita z łatwością pokonuje dziwacznych superbohaterów. Odziany w złotą zbroję złoczyńca cieszy się, że udało mu się dostać pełny dostęp do aplikacji Doomsday, która pomoże mu zrestartować świat, tworząc z niego raj na ziemi. Takie wydarzenia rozgrywają się w filmie, który oglądają mieszkańcy Springfield. Feige użyczył głosu złowieszczemu Chinnosowi.

Odcinek skupia się na Barcie, który poznaje fabułę nadchodzącego hitu o superbohaterach na miesiąc przed jego premierą. Syn Homera postanawia wykorzystać ten fakt i terroryzować pragnących pozostać w niewiedzy fanów herosów w rajtuzach. Do akcji wkracza para producentów filmu i próbuje odwieść Barta od nikczemnego planu. W filmowców wcielili się reżyserzy "Avengers: Infinity War" i "Avengers: Endgame" - bracia Anthony i Joe Russo.

"The Simpsons": "Bart the Bad Guy" - kiedy premiera?

Fani serialu uważają, że odcinek jest satyrycznym komentarzem związanym z przejęciem przez Disneya studia Fox i podległych mu spółek, w tym telewizję Fox, która produkuje i emituje "The Simpsons". Nadchodzący odcinek zadebiutuje w niedzielę 1 marca 2020 roku. Na razie nie znamy daty premiery w Polsce.

