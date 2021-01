Szef Marvela zapowiedział, że cierpliwość fanów "zostanie im wynagrodzona"

Kevin Feige odniósł się do powolnego tempa rozwoju serialu "WandaVision" - zapowiedział, że spokojny rozwój akcji i cierpliwość fanów zostaną "wynagrodzone".

WandaVision zadowoli fanów spragnionych akcji?

Twórca "WandaVision" Jac Schaeffer wyjasnił, że szef Marvel Studios, Kevin Feige "ma wiele wiary w fanów" i liczy na to, że powolny rozwój akcji w serialu nie zniechęci widzów do serialu. Ten ma się bowiem zmienić w przepełniony akcją "film Marvela". Serial utrzymany (przynajmniej w pierwszych odcinkach) w konwencji sitcomu powoli staje się coraz bardziej niepokojący, kiedy to Vision zdaje sobie powoli sprawę z tego, że nic nie jest prawdziwe.

Schaeffer był niedawno gościem podcastu The Hollywood Reporter o nazwie TV's Top 5. Tam zapowiedział, że wszystko było dokładnie przemyślane i od początku zaplanowane - pytań było bowiem sporo, zwłaszcza o tempo rozkręcania się akcji:

Tempo zawsze było pytaniem - takim, na które chcieliśmy odpowiedzieć jak najszybciej. Kiedy dostałem pracę i pytałem ludzi o jakieś porady, to wszyscy mi mówili o tym, że pierwszy odcinek jest niezwykle ważny, bo szukasz wtedy pytań na własne odpowiedzi i ustawiasz fabułę. A to się do nas nie odnosi - te postaci już znamy, tak samo jak otaczającą ich mitologię. Dlatego planowaliśmy ten serial bardziej jak film.

Schaeffer współpracował już z Marvelem przy okazji "Kapitan Marvel" oraz "Black Widow". W rozmowie wyjaśnił, że Kevin Feige był bardzo podekscytowany tym, że sitcomowa rzeczywistość przedstawiona w "WandaVision" będzie powoli zmieniała się w koszmar:

Uwielbiam z nim pracować, bo nazwał to "graniem w cykora z widzami". Chciał zobaczyć, jak długo będziemy w stanie utrzymywać tajemnicę w serialu, jak długo będziemy mogli utrzymać czarno-biały klimat w serialu. Ale to wszystko było dla dobra historii. Cieszę się, że dał nam wolną rękę i pozwolił nam mocno wsiąknąć w klimat sitcomów i opóźnić "nagrodzenie" widzów do samego końca.

Ta opóźniona gratyfikacja mogła zostać zrealizowana pod warunkiem tego, że "rzeczy inspirowane sitcomami" będą dobre.

Jak zaczynaliśmy łączenie wszystkiego w całość, to wiedzieliśmy, które momenty będą "duże". Chciałem zacząć od małych rzeczy. Kevin nas popierał w pełni - ma dużą wiarę w fanów, że są na tyle zaangażowani i na tyle nam ufają, że wiedzą, iż ich usatysfakcjonujemy. Dlatego mogliśmy zacząć powolutku.

Serial "WandaVision" zadebiutował na Disney+ 15 stycznia 2021 roku. Nowe odcinki pojawiają się co piątek.