Anya Chalotra większą gwiazdą niż Henry Cavill? Tak wynika z rankingu TOP 10 gwiazd 2020 roku

Anya Chalotra w 2020 roku okazała się być większą gwiazdą niż Henry Cavill czy Margot Robbie. A przynajmniej tak wynika z rankingu portalu IMDB podsumowującego ostatnie 12 miesięcy w kinie i telewizji. Aktorka, którą poznaliśmy dzięki roli Yennefer w serialu "Wiedźmin" z 2019 roku, zajęła 3. miejsce na liście największych gwiazd 2020. Otrzymała także nagrodę IMDb "Breakout" STARmeter, co jest tożsame ze zdobyciem tytułu "odkrycia roku". Jakie nazwiska znalazły się na pozostałych miejscach?

TOP 10 gwiazd kina i telewizji 2020

Największą gwiazdą wśród aktorów i aktorek okazała się Ana de Armas. Jeśli to imię i nazwisko nic Wam nie mówi, przypominamy, że występowała m.in. w filmach "Blade Runner 2049" i "Na noże", a już niebawem pojawi się w "Bondzie 25" u boku Daniela Craiga. Tytuł największej gwiazdy 2020 roku z pewnością przyniosła jej ostatnia z ról, bowiem ranking ten nie jest tworzony na podstawie badań, ankiet, opinii krytyków czy wyników finansowych, lecz na podstawie rzeczywistych odsłon profilu danej gwiazdy na portalu IMDB, który codziennie odwiedza 200 milionów użytkowników. To tłumaczyłoby też, dlaczego Anya Chalotra i Julia Garner (spokojnie, my też nie wiemy, kto to) znalazły się w pierwszej trójce, zostawiając daleko w tyle autentyczne gwiazdy kina, takie jak Margot Robbie czy Henry Cavill.

A zatem, czyj profil był najczęściej wyświetlany na IMDB w 2020 roku? Przed Wami lista nazwisk:

Ana de Armas Julia Garner Anya Chalotra Millie Bobby Brown Erin Moriarty Margot Robbie Aidan Gallagher Anya Taylor-Joy Linda Cardellini Henry Cavill

TOP 10 wschodzących gwiazd kina i telewizji

W kontekście ujawnionych powyżej informacji, ranking wschodzących gwiazd ma o wiele więcej sensu. Wskazuje on bowiem, które spośród nowych nazwisk na liście TOP 100 gwiazd IMDB były wyszukiwane najczęściej. A więc, która z nieznanych wcześniej osób, wzbudziła największe zainteresowanie osób odwiedzających stronę IMDB.

Jak już wspomnieliśmy, pierwsze miejsce zajęła Anya Chalotra z "Wiedźmina", która nagrodę IMDB "Breakout" STARmeter odebrała w swoim domu w Londynie. Drugie miejsce zajął Aiden Gallagher, czyli Numer Pięć z serialu "Umbrella Academy". Podium zamyka Maria Bakalova w związku ze swoją odważną rolą w "Kolejnym filmie o Boracie". Na liście znalazła się też Freya Allan, czyli serialowa Ciri. Pełną listę prezentujemy poniżej: