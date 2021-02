Wybrano najbardziej krępujący serial. I nie jest to ani "Gra o tron", ani "Bridgertonowie"

Są takie seriale, których lepiej nie oglądać z rodziną. Niezależnie od wieku (naszego czy rodziny). Bezsprzecznie zaliczają się do nich "Gra o tron" czy "Bridgertonowie", jednak - co ciekawe - żadna z tych hitowych produkcji nie zdobyła pierwszego miejsca w rankingu najbardziej krępujących seriali. Jaki tytuł, zdaniem badanych, zasłużył na to miano?