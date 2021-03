Międzynarodowy Dzień Kobiet to idealny moment, by przyjrzeć się bohaterkom popularnych współczesnych seriali, które swoją siłą, hartem ducha i determinacją udowadniają, że nazywanie kobiet "słabą płcią" to wielka pomyłka.

Siła kobiet ze współczesnych seriali

Gdyby bohaterki tego tekstu żyły we współczesnej Polsce, większość z nich bez wątpienia niosłaby dziś sztandary Strajku Kobiet i walczyła o swoje prawa na ulicach. June, Tokio, a nawet Pani Maisel są dowodami na to, że twórcy seriali w końcu nauczyli się kreślić intrygujące i niejednoznaczne żeńskie postaci, które nie potrzebują rycerzy na białym koniu, by walczyli w ich imieniu. Szlaki, oczywiście, przecierały im już koleżanki ze starszych produkcji. Nie da się przecenić roli, jaką w historii kobiet na ekranie odegrały bohaterki "Gry o tron" czy "Orange is the New Black". W Dniu Kobiet 2021 skupimy się jednak wyłącznie na aktualnie emitowanych serialach i ich nieustraszonych bohaterkach.

1. June z serialu "Opowieść podręcznej"

"Opowieść podręcznej" za sprawą serialu Bruce'a Millera stała się symbolem zniewolenia kobiet i znakiem ostrzegawczym dla wszystkich, którzy bagatelizują walkę o ich prawa. Jednak bohaterki tej mrożącej krew w żyłach historii, z June Osborne na czele, nie poddają się nawet w skrajnie niebezpiecznych warunkach. Organizują ruch oporu, sprzeciwiają się szowinistycznej władzy i pomagają sobie nawzajem w ucieczce z piekła kobiet, jednocześnie ciągle przypominając wszystkim odbiorczyniom, że zawsze zaczyna się od drobnych zmian, a "w stopniowo podgrzewanej wannie ugotowalibyśmy się na śmierć".

Już niebawem 4. sezon "Opowieści Podręcznej" zadebiutuje na HBO GO.

2. Tokio z serialu "Dom z papieru"

Nieobliczalna, dumna i porywcza Tokio to jedna z najbardziej wyrazistych bohaterek współczesnych seriali. Jedni ją kochają, inni nienawidzą, ale nikt nie byłby w stanie przejść obok niej obojętnie. Wraz z pozostałymi członkiniami gangu z "Domu z Papieru" tworzą ekipę, której lepiej nie wchodzić w drogę. Są w stanie zaryzykować wszystko, bo przyświeca im nie tylko egoistyczna chęć zysku, ale też walka o równość społeczną.

Fani serialu "Dom z papieru" czekają obecnie na 5. sezon produkcji.

3. Pani Maisel z serialu "Wspaniała pani Maisel"

Co robiła perfekcyjna pani domu w latach 60., kiedy mąż porzucał ją dla sekretarki? Stereotyp każe nam wierzyć, że popadała w depresję i z nadzieją rozglądała się wokół, licząc, że ktoś zlituje się nad nią i weźmie sobie za żonę upokorzoną "pannę z odzysku". "Wspaniała pani Maisel" udowadnia, że nic bardziej mylnego. Główna bohaterka zostaje stand-uperką i powoli przeistacza się z panienki z dobrego domu w świadomą i pewną siebie kobietę, która nie boi się mówić, że macierzyństwo wcale nie jest spełnieniem jej marzeń.

Niedługo po premierze 3. sezonu serialu, Amazon Prime Video ogłosił produkcję kolejnych odcinków. Nie wiadomo jednak, kiedy 4. sezon "Wspaniałej pani Maisel" trafi na platformę streamingową.

4. Yennefer z serialu "Wiedźmin"

Niejeden mężczyzna mógłby pozazdrościć Yennefer jej mocnego charakteru, zaś bezceremonialny sposób, w jaki traktuje płeć przeciwną, przywodzi na myśl największych macho, jakich widział świat. A jednak jest kobietą z krwi i kości, która bardzo dobrze wie, jak korzystać ze swoich typowo żeńskich atutów. By móc posiąść potężną moc, na zawsze zrezygnowała z możliwości bycia matką. W fantastycznym świecie stworzonym przez Andrzeja Sapkowskiego mogła dokonać takiego wyboru i sama zmierzyć się z jego konsekwencjami.

Anya Chalotra powróci jako Yennefer w 2. sezonie "Wiedźmina", który ma trafić na Netflix jeszcze w 2021 roku.

5. Starlight z serialu "The Boys"

Annie January to dziewczyna z sąsiedztwa z supermocami. Jako Starlight chce ocalić świat i szczerze wierzy, że można tego dokonać. Dołączenie do Siódemki było spełnieniem jej marzeń, jednak szybko przekonała się, że niektóre marzenia z dzieciństwa nie powinny się spełniać. Trudne doświadczenia nie złamały jednak jej ducha. Nie bała się zdemaskować swojego sławnego oprawcy i nie bała się ubrudzić sobie rąk, by naprawdę walczyć o sprawiedliwość.

3. sezon serialu "The Boys" ma pojawić się w bibliotece Amazon Prime Video latem 2022 roku.

6. Margaret Thatcher z serialu "The Crown"

Margaret Thatcher nie była feministką i daleko jej do ikony walki o prawa kobiet. Niemniej, jako pierwsza kobieta na stanowisku premiera Wielkiej Brytanii, której twarde rządy przyniosły jej przydomek "żelazna dama", wywarzyła wiele drzwi, które wcześniej były dla kobiet zamknięte. W 4. sezonie serialu "The Crown" mierzy się z równie silną Elżbietą II, a ich zawoalowany pojedynek w wykonaniu Gillian Anderson i Olivii Coleman na długo zapisze się w historii telewizji.

Gillian Anderson za rolę Margaret Thatcher w "The Crown" została nagrodzona Złotym Globem. Twórcy zapowiedzieli już 5. sezon serialu.

Dzień Kobiet: Najlepsza bohaterka współczesnego serialu

Lista fenomenalnych bohaterek współczesnych seriali, które nie boją się walczyć o swoje, jest oczywiście o wiele dłuższa, a wybór powyższych sześciu postaci bardzo subiektywny. Na pewno jednak każdy może znaleźć wśród nich choć jedną kobietę, którą ceni i podziwia za jej siłę i determinację. Która z nich jest Waszą ulubioną? Weźcie udział w naszej sondzie, a do końca marca 2021 wytypujemy zwyciężczynię!