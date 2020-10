TVN ocenzurował gejowski pocałunek w polskim serialu? Jeden z aktorów jest oburzony decyzją

Wątki postaci LGBT w polskich produkcjach nie są zbyt częste. Kiedy więc już się pojawiają, trudno je przeoczyć. Okazuje się jednak, że mimo braku odpowiedniej reprezentacji osób nieheteronormatywnych w rodzimych tytułach kinowych i telewizyjnych, twórcy postanowili wyciąć wątek związku homoseksualnego z serialu "Zakochani po uszy". Jeden z aktorów zdenerwował się tą decyzją i postanowił odjeść z obsady.

Produkcja "Zakochani po uszy" zadebiutowała na stacji TVN7 jesienią 2019 roku. Serial zdobył popularność i doczekał się czwartego sezonu, którego nadawanie rozpoczęto we wrześniu 2020 roku. Oryginalnie w produkcji pojawiał się wątek dwóch gejów. Okazuje się jednak, że na Playerze motyw nieheteronormaywnego związku został ocenzurowany.

W jednego z gejów wciela się Maciej Łagodziński - aktor, którego widzowie mogą szerzej kojarzyć z reklam sieci komórkowej Play. Łagodziński był ostatnio gościem na kanale YouTube Mistrzowie drugiego planu. Opowiedział w nim między innymi o autocenzurze, której dokonano na jego postaci.

Na początku serial był kręcony bardzo równościowo i na równi była traktowana postać nieheteronormatywna z postaciami hetero. I nagle pod wpływem skargi kogoś do KRRIT, że pokazują pocałunek dwóch mężczyzn albo jakąś tam scenę łóżkową, która po prostu była przytulaniem się, więc to jakby nie ma nic do rzeczy. No i panie producentki serialu wystraszyły się jakichś kar i pod tym pretekstem odcinki zostały ocenzurowane przez nie wstecz i zostały wycięte te sceny.

(...) Ja nie wiem w ogóle, czy stacja Discovery i ktoś z TVN-u wie o tym. Dla mnie to była jawna dyskryminacja. Próbowałem załatwić ten temat i porozmawiać z paniami, to nie było rozmowy. Zastanawiałem się, czy nie zrezygnować z tego tematu wcześniej, skoro tak podchodzimy do tematu i problemu i takiego nierównościowego traktowania bohaterów.

(...) Serial nazywa się "Zakochani po uszy" - jest to jedyna postać, która nie jest zakochana ani nie będzie zakochana z tego, co wiem. Czuję się też oszukany przez produkcję. (...) Miałem obiecane inne wątki o tle problemów tej postaci ze swoją orientacją, odnalezieniem się czy randkowaniem. Natomiast z tego, co wiem, scenarzyści pisali pewnego rodzaju sytuacje, ale były one kasowane przez produkcję. "