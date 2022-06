TVP pracuje nad kontynuacją "Korony Królów". Co wiemy o "Jagiellonach"?

Fani "Korony Królów" nie mogą się wprost doczekać pierwszego odcinka nowej produkcji TVP. Historyczny serial "Jagiellonowie" będzie można oglądać jesienią w TVP1. Czy powtórzy sukces "Korony królów"?

"Korona królów" opowiadała o losach monarchii w Polsce pod panowaniem kolejno: ostatnich Piastów, Andegawenów i pierwszych Jagiellonów w XIV wieku.

Telewizyjna Jedynka postanowiła kontynuować swój flagowy serial historyczny. Akcja "Jagiellonów" rozpoczyna się tuż po śmierci Jadwigi Andegaweńskiej. Owdowiały 17 lipca 1399 Jagiełło (w tej roli Sebastian Skoczeń) rozważa powrót na Litwę. Aby temu zapobiec, możni aranżują małżeństwo króla z wnuczką Kazimierza Wielkiego - Anną Cylejską (Milena Staszuk).

Narzeczona nie przypada królowi do gustu, Jagiełło odsyła ją więc do klasztoru, by tam uczyła się języka polskiego. Tymczasem wokół rozgrywa się wielka polityka. Zakon anektuje Żmudź i wciąż zagraża Litwie