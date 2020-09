"Tacy właśnie jesteśmy" - zobaczcie pełny zwiastun serialu od twórcy "Call Me by Your Name"

"Tacy właśnie jesteśmy" to opowieść o tym, co każdy z nas w życiu przeżył - przyjaźni, trudach dorastania, pierwszych miłościach i poszukiwaniu własnej tożsamości. Zgodnie z zapowiedzią ma być to słodko-gorzka opowieść o grupie nastolatków zamieszkujących w bazie wojskowej USA we Włoszech. Zobaczcie zwiastun.

"Tacy właśnie jesteśmy" - pełny zwiastun

Zwiastun serialu "Tacy właśnie jesteśmy" prezentuje się następująco:

W rolach głównych pojawią się Jack Dylan Grazer ("To", "Shazam!", "Mój piękny syn") jako Fraser - nieśmiały i introwertyczny 14-latek, który przeprowadza się do bazy wraz ze swoimi dwiema matkami, które służą w armii, oraz Jordan Kristine Seamón jako na pozór odważna i pewna siebie Caitlin, która zamieszkuje bazę już od kilku lat. Dziewczyna stoi na czele grupy nastolatków, których dotyczyć będzie główna oś fabularna. W pozostałych rolach wystąpili: Chloë Sevigny ("Nie czas na łzy", "The Act"), Alice Braga ("Miasto ślepców"), Spence Moore II ("All American"), Kid Cudi ("Westworld"), Faith Alabi, Francesca Scorsese, Ben Taylor, Corey Knight, Tom Mercier oraz Sebastiano Pigazzi.

Showrunnerem serialu jest nominowany do Oscara Luca Guadagnino - człowiek, który dał światu film "Call Me by Your Name" oraz nową wersję "Suspirii". Guadagnino pełnił również funkcję reżysera oraz napisał scenariusz (wraz z Paolo Giordano i Francescą Manieri). Serial jest koprodukcją HBO i Sky, a jego premiera odbędzie się 15 września 2020 roku. Rano pierwszy epizod pojawi się w serwisie HBO GO, a telewizyjna emisja na kanale HBO zaplanowana została na godzinę 21:10.