Taika Waititi i Jude Law stworzą serial komediowy o przemyśle filmowym

Tegoroczny zdobywca Oscara - Taika Waititi i dwukrotnie nominowany do tej nagrody Jude Law połączą siły, by powołać do życia zabawną historię dotyczącą kulis branży filmowej. Stworzą miniserial "The Auteur", który wyprodukuje stacja Showtime.

"The Auteur" - Taika Waititi i Jude Law w serialu o Hollywood

Jak podaje Collider, obaj gwiazdorzy obecnie negocjują z przedstawicielami Showtime warunki umowy. Wygląda jednak na to, że wszystko jest na dobrej drodze, by przejęli stery nad serialem "The Auteur". Na razie nie zdradzono zbyt wielu informacji na temat produkcji, ale wiadomo, że Law miałby się w ekscentrycznego filmowca. Widzowie śledząc jego losy, zobaczą rozmaite absurdy, które kryją się po drugiej stronie kamery, przy okazji będą mogli zajrzeć za kulisy Hollywood. Waitit został wybrany do roli producenta, reżysera co najmniej jednego odcinka serialu i współscenarzysty. Miałby pomóc w pisaniu scenariusza Peterowi Warrenowi. Law również będzie produkował "The Auteur".

Shwtime zdecydowało się na nowy serial, by wypełnić lukę po schodzących z anteny produkcjach. W 2020 roku widzowie pożegnają się między innymi z "Homeland" i "Shameless" oraz najprawdopodobniej również z "Rayem Donovanem". Z tego powodu w produkcji są nowe propozycje. Oprócz "The Auteur" w najbliższym czasie mają zadebiutują takie tytuły jak "Halo, Mr. Ripley" oraz miniserial "The President Is Missing". Ta druga produkcja powstanie na podstawie bestsellerowej książki Jamesa Pattersona i Billa Clintona.

"The Auteur" - kiedy premiera?

Na razie trudno jest przewidzieć, kiedy serial zadebiutuje na Showtime. Prawdopodobnie premiera "The Auteur" odbędzie się dopiero w roku 2021. Waititi pracuje obecnie nad czwartą częścią "Thora" dla Marvel Studios, więc w najbliższych miesiącach nie będzie narzekał na brak pracy. Lawa można obecnie oglądać u boku Johna Malkovicha w serialu HBO pod tytułem "Nowy papież".

