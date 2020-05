4 maja znany jest jako Dzień Gwiezdnych Wojen. Wszystko za sprawą faktu, że „May the 4th Be With You” brzmi dokładnie jak agielska fraza „Niech Moc będzie z Tobą”. Z okazji tego święta, Disney i Lucasfilm podzielili się nowymi informacjami dotyczącymi Gwiezdnej Sagi.

Taika Waititi za sterami nowych „Gwiezdnych wojen”

Wczoraj, tj. w poniedziałek 4 maja, ogłoszono, że Taika Waititi, zdobywca Oscara za scenariusz do komediodramatu „Jojo Rabbit” oraz twórca hitu Marvela „Thor: Ragnarok” będzie reżyserem i współscenarzystą nowego filmu ze świata „Gwiezdnych Wojen”. W pracy nad scenariuszem towarzyszyć mu będzie Krysty Wilson-Cairns, autorka skryptu do filmu „1917”.

Na razie nie wiadomo za wiele na temat nowego filmu Gwiezdnej Sagi. Wszystko wskazuje jedynie na to, że nowy projekt najprawdopodobniej będzie pojedynczym filmem, niezwiązanym z dwiema planowanymi trylogiami.

Te miały być pierwotnie sygnowane nazwiskami Riana Johnsona („Ostatni Jedi”, „Na noże”) oraz twórców „Gry o tron” – Davida Benioffa i D.B Weissa, a następnie także niezależnego twórcy JD Dillarda, ale w ostatnim czasie nastąpiło w tym temacie wiele zawirowań, przez co status tych projektów nie jest w pełni klarowny.

Warto przypomnieć, że Waititi wyreżyserował dwa odcinki serialu „The Mandalorian”, który jest pierwszym aktorskim serialem, osadzonym w świecie „Gwiezdnych Wojen”. Waititi występuje w serialu także jako robot IG-11, któremu użycza głosu.

Robert Rodriguez i Peyton Reed dołączają do ekipy „The Mandalorian”

Z okazji Dnia Gwiezdnych Wojen podano także pierwsze informacje dotyczące 2. sezonu wspomnianego wyżej serialu. Wiemy już, którzy twórcy staną za kamerą nowej serii odcinków.

Poza stałymi współpracownikami serialu – Davem Filonim i Rickiem Famuyiwą, którzy wyreżyserowali już po dwa odcinki 1. sezonu, do grona twórców, odpowiedzialnych za 2. sezon „The Mandalorian” dołączyli Robert Rodriguez i Peyton Reed. Twórca słynnych filmów, z „Desperado”, czy dwóch części „Sin City” na czele, wyreżyserował jeden z odcinków 2. sezonu. Tak samo jak znany z reżyser dwóch części "Ant-Mana" Reed.

Wśród reżyserów nowej serii odcinków, które mają pojawić się na platformie Disney+ w październiku b.r, są także Carl Weathers, aktor, występujący w serialu w roli Greefa Cargi oraz Jon Favreau, twórca i showrunner serialu.

