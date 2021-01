Taika Waititi kręci nowy serial. O czym opowie "Our Flag Means Death"?

Taika Waititi, niegdyś niszowy filmowiec z Nowej Zelandii, dał się poznać światu jako reżyser blockbustera MCU pt. "Thor: Ragnarok". Od tego czasu nie może narzekać na brak zajęć i rozpoznawalności. Zdobywca Oscara za scenariusz filmu "Jojo Rabbit" jest obecnie jednym z reżyserów uwielbianego "The Mandalorian", a już niebawem zaprezentuje światu swoją pełnometrażową wersję "Gwiezdnych wojen". Nakręci też film o jednej z najgorszych drużyn piłki nożnej na świecie ("Next Goal Wins"), przygotuje dwa seriale animowane dla Netflix, zrealizuje miniserial z udziałem Jude'a Law dla Showtime oraz oczywiście powróci jako reżyser kolejnej części "Thora". A jako, że chętnie pokazuje się też na ekranie, zobaczymy go w filmach "Suicide Squad 2" i "Free Guy". Do tej długiej listy planów zawodowych filmowca o wielkiej wrażliwości i ogromnym poczuciu humoru dołączył właśnie serial "Our Flag Means Death", który zrealizuje dla HBO Max.

O czym Taika Waititi opowie w swoim nowym serialu?

"Our Flag Means Death" zapowiadany jest jako serial kostiumowy luźno oparty na prawdziwej historii Stede'a Bonneta - zamożnego farmera, który przeżywając kryzys wieku średniego, decyduje się zostać kapitanem pirackiego statku. W tym celu kupuje żaglowiec, nazywa go Revenge (zemsta) i zatrudnia załogę najemników, by pływać wzdłuż wschodniego wybrzeża dzisiejszych Stanów Zjednoczonych i łupić inne statki.

Powyższy opis fabuły zdaje się idealnie pasować do reżysera "Dzikich łowów". Pozostaje więc tylko przyglądać się, jak Taika Waititi rozwija żagle w ramach tej XVIII-wiecznej historii i dostarcza widzom kolejną dawkę absurdalnego humoru.

"Our Flag Means Death" - obsada i twórcy

Główną rolę w "Our Flag Means Death" zagra Rhys Darby, z którym Waititi współpracował już w 2007 roku, kręcąc (również dla HBO) serial "Flight of the Conchords". Darby wystąpił również w filmie "Co robimy w ukryciu?" z 2014 roku, a poza dziełami Waititiego może być kojarzony m.in. z nowej serii "Jumanji". Scenarzystą i showrunnerem serialu jest David Jenkins ("People of Earth"). Taika Waititi wyreżyseruje pierwszy odcinek serialu. Będzie także pełnił rolę jednego z producentów wykonawczych obok Garretta Bascha i Dana Halsteda. Data premiery "Our Flag Means Death" nie została jeszcze ogłoszona.