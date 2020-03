Taika Waititi stworzy dla Netfliksa dwa seriale. Wiemy, o czym będą!

Taika Waititi to ostatnimi czasy naprawdę gorące nazwisko. Twórca "Thora: Ragnaroku" i "Co robimy w ukryciu" zdobył ostatnio Oscara za przewrotny komedio-dramat "Jojo Rabbit". Nic zatem dziwnego, że jest o nim głośno. Teraz nowozelandzki reżyser połączył siły z platformą Netflix, czego owocem będą aż dwa seriale animowane. Opowiedzą one dobrze znaną nam historię, wprowadzając jednak wiele nowych elementów.

Taika Waititi stworzy dla Netfliksa dwa seriale

Pierwsza z produkcji będzie animowaną adaptacją powieści Roalda Dahla z 1964 roku. Mowa oczywiście o Willym Wonce i jego słynnej fabryce czekolady. Drugi serial skupi się na Oompa-Loompach - małych ludziach pracujących w fabryce Willy'ego. To złośliwe, dowcipne i uwielbiające śpiew istoty, których perypetie będą z pewnością nie lada rozrywką.

W oświadczeniu wydanym przez Netfliksa czytamy:

" Seriale zachowają ducha i ton oryginalnej historii, budując przy tym świat znacznie wykraczający poza to, co znalazło się na kartach powieści Dahla. "

Netflix zdradził również, że umowa podpisana z Taiką stanowi początek "rozległej współpracy" pomiędzy platformą, a The Roald Dahl Story Company. Jej efektem będą kolejne adaptacje innych powieści Roalda Dahla, jak "Matylda", "Wielkomilud" i "The Twits".

Wiceprezes ds. animacji oryginalnych Netfliksa, Melissa Cobb, przyznała, że jest olbrzymią fanką "Charliego i fabryki czekolady" i cieszy się, że to właśnie Taika przeniesie tę historię na ekran.

" Wychowałam się czytając historie Dahla i to w tych magicznych światach przeżyłam dużą część mojego młodego życia. Znalezienie odpowiedniego partnera kreatywnego, który ożywi Willy'ego Wonkę, Charliego i Oompa-Loompay w animacji, było więc zniechęcającym zadaniem... aż do pokoju wszedł Taika. Wtedy stało się to oczywiste. Gdyby Dahl stworzył postać filmowca, który miałby zekranizować jego dzieło, jestem całkowicie pewna, że stworzyłby Taikę. "

Data premiery seriali nie jest obecnie znana.

Zobacz też: Netflix - nowości na marzec 2020. Co zawita na platformie?