Taika Waititi stworzył KOLEJNY serial. Zobaczcie zwiastun "Reservation Dogs"

Współtwórcą nowego serialu Taiki Waititiego jest Sterlin Harjo, a sama produkcja "Reservation Dogs" przedstawi nam historię czterech nastolatków rdzennego pochodzenia, którzy mieszkają na wiejskich terenach Oklahomy. Tytuł jest oczywiście nawiązaniem do "Reservoir Dogs", czyli "Wściekłych psów" Quentina Tarantino - główni bohaterowie również są złodziejaszkami. Kradną jednak po to, żeby móc opuścić swój rezerwat.

Poniżej możecie zobaczyć zwiastun pokręconego serialu od Tarantino:

"Reservation Dogs" zostało nakręcone na lokacji w Okmulgee, w stanie Oklahoma i jest przełomem w świecie telewizji pod względem reprezentacji ludów tubylczych. W oświadczeniu stacji FX czytamy bowiem, że każda z osób zatrudnionych do produkcji jest pochodzenia tubylczego (niezależnie, czy nowozelandzkiego, czy amerykańskiego), a całość ma nas przenieść do "pokręconego świata, który czerpie garściami z prawdziwych przeżyć i obserwacji naszych scenarzystów".

Jak czytamy w opisie głównych bohaterów serialu "Reservation Dogs":

"Bear Smallhill" (D'Pharaoh Woon-A-Tai) ma zostać wojownikiem i liderem. Problem jest jednak taki, że notorycznie dostaje po gębie, a jego gang ma go w nosie. Na szczęście ma pomoc ducha przodków, który przez dziwne metody może mu pomóc w osiągnięciu celu. "Elora Danan" (Devery Jacobs) może być de facto liderką grupy, jednak jest tak zapatrzona w swój cel dostania się do Kalifornii, że często nie zauważa swojej własnej siły, piękna i dobra.

Sprytna i zaradna "Willie Jack" (Paulina Alexis) to bijące serce całej grupy, która zawsze przejmuje się ich losem, a "Cheese" (Lane Factor) to cichy typ, który skoczy za przyjaciółmi w ogień i rzadko zastanawia się nad tym, co on chce od życia.