Taika Waititi świętował Dzień Ojca z Baby Yodą. Zobaczcie urocze zdjęcie

Waititi postanowił bowiem złożyć życzenia nie tylko swojemu prawdziwemu ojcu, dzieląc się zdjęciem sprzed lat, ale także samemu sobie. W końcu też jest tatuśkiem, ale jego dzieciaki są jeszcze za małe, by korzystać z mediów społecznościowych, więc oczywiście nie mogą mu złożyć życzeń publicznie. Nowozelandzki reżyser postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i napisał post, w którym pochwalił się, że "kocha wszystkie swoje dzieci".

Taika Waititi świętował Dzień Ojca z Baby Yodą

Jednak w typowy dla siebie sposób nie udostępnił zdjęcia ze swoimi prawdziwymi dziećmi. Nie, nie, to by było za proste. Reżyser podzielił się za to fotką z planu "The Mandaloriana", na której trzyma w rękach Baby Yodę. Zobaczcie urocze zdjęcie:

Waititi był reżyserem finałowego odcinka "The Mandaloriana", a także udzielał głosu robotowi IG-11, który pojawił się w kilku odcinkach pierwszego sezonu serialu. Miał więc sporo do czynienia z Baby Yodą, co zapewne spowodowało połączenie emocjonalne z kukiełką i wywołało w Waititim "instynkt tacierzyński".

Niestety, Waititi nie znalazł się w grupie reżyserów 2. sezonu "The Mandaloriana". Jednak skoro grał droida, to istnieje duża szansa, że jego postać w jakiś sposób powróci w nowych epizodach popularnego serialu. Te mają zadebiutować już jesienią tego roku na Disney+.