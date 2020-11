Te seriale pobiły drugi sezon "The Mandalorian". Które produkcje mają większą oglądalność?

Na nowe odcinki serialu "The Mandalorian" czekali nie tylko wszyscy fani "Gwiezdnych Wojen", ale również osoby, które pokochały pierwszy sezon. Kontynuacja zadebiutowała pod koniec października 2020 roku, ale wygląda na to, że na razie nie zagraża konkurencji pod względem oglądalności.

"The Mandalorian" sezon 2 - które seriale są popularniejsze?

Historia o Mando i Baby Yodzie wprowadziła nową jakość do uniwersum "Star Wars". Nie chodzi jedynie o to, że jest to pierwszy aktorski serial rozgrywający się w tym świecie, ale przede wszystkim o unikatowy klimat, którego do tej pory w słynnej serii nie było.

To chyba jednak za mało, by konkurować z hitami innych platform streamingowych. Według statystyk wygenerowanych przez Reelgood - serwis, który gromadzi wszystkie najważniejsze dane dotyczące produkcji telewizyjnych i internetowych, pierwszy odcinek nowego sezonu "The Mandalorian" obejrzały 2 miliony użytkowników Disney+ w USA, zdobywając 5,7% oglądalności, jeżeli pod uwagę weźmiemy wszystkie otwierające weekendy produkcji streamingowanych. Dla przykładu nowa pozycja Netfliksa - "Gambit królowej" osiągnął 4,3%.

Chociaż pierwszy odcinek drugiego sezonu pobił wynik pierwszego sezonu (wynoszący 4,4%), nadal jest daleko w tyle za dwoma tytułami, cieszącymi się o wiele większym zainteresowaniem widzów. Wyniki przedstawia poniższy wykres.

Drugie miejsce z wynikiem 5,8% zajmuje trzeci sezon "Stranger Things". Jednak absolutnym rekordzistą jest tytuł platformy Amazon Prime, czyli drugi sezon "The Boys". Udało mu się zgromadzić przed ekranami aż 7,2% widzów. Wynik jest więc imponujący. Nie wykluczone jednak, że wkrótce zostanie pobity przez inny tytuł.

"The Mandalorian" sezon 2 - kiedy następny odcinek?

Być może oglądalność drugiego sezonu "The Mandalorian" byłaby większa, gdyby platforma Disney+ trafiła w końcu do większej ilości krajów. Na razie poza USA jest dostępna tylko w kilku państwach. Chociaż Disney ma plany wprowadzenia usługi w wymiarze globalnym, na razie nie wiadomo, kiedy to się stanie.

Na razie pozostaje nam czekać na Disney+ w Polsce. Drugi odcinek nowych przygód Mando i Dzieciaka zadebiutuje już 6 listopada 2020 roku.

