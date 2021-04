"Ted Lasso", czyli jeden z lepszych seriali komediowych ostatnich lat, doczekał się zwiastuna 2. sezonu

Ted Lasso - 2. sezon popularnego serialu doczekał się zwiastuna i daty premiery

Mnóstwo osób prawdopodobnie nie słyszało nigdy o serialu "Ted Lasso" i jest to bardzo smutny fakt. Niespodziewany hit 2020 roku to ciepła, motywująca, ale jednocześnie zabawna opowieść o tytułowym trenerze futbolu amerykańskiego, który zostaje zatrudniony jako... menadżer w fikcyjnym klubie piłkarskim AFC Richmond, grającym w angielskiej Premier League. Ted nie ma bladego pojęcia, jak trenować zawodników piłki nożnej, ale nadrabia uśmiechem, pozytywnym nastawieniem do życia i próbą dotarcia do zawodników od strony prywatnej.

Nie chcemy zdradzać szczegółów fabularnych pierwszego sezonu, bo odkrywanie ich to sama przyjemność, ale w sieci pojawił się zwiastun 2. serii odcinków "Teda Lasso". Ten zapowiada nam utrzymanie wysokiego poziomu:

Oprócz tego, sam Ted Lasso podzielił się na Twitterze pięknym ogłoszeniem daty premiery 2. sezonu - ten ma zadebiutować na Apple TV+ już 23 lipca 2021 roku:

Zawsze słyszę pytanie: kto wypuścił psy (kto, kto, kto, kto)? Z całym szacunkiem do The Baha Man - wolę pytanie: KIEDY wypuścimy psy (kiedy, kiedy, kiedy, kiedy)? To się doczekaliście, Grayhounds! Nasz drugi sezon zaczyna się już 23 lipca! Czy mogę usłyszeć Bah Amen?

Tak jak wspomnieliśmy, "Ted Lasso" to miła opowieść o sile dobrego poczucia humoru, podchodzenia do problemów z uśmiechem na ustach i po prostu bycia miłym dla innych. Oprócz tego jest przepełniona wulgarnym, brytyjskim humorem, który jest świetnym kontrastem dla bardzo suchych żartów Teda (którego przykład mogliście przeczytać powyżej).

Ten serial jest w gruncie rzeczy dawką pozytywnej energii, której być może potrzebujemy po roku pandemii, lockdownów i innych problemów, które dotknęły ostatnio ludzkość.

Główną rolę w serialu gra świetny Jason Sudeikis, który otrzymał za "Teda Lasso" mnóstwo nagród. Tak jak wspomnieliśmy, nowy sezon zadebiutuje na Apple TV+ już 23 lipca.