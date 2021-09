"The Batman" - Pingwin doczeka się własnego serialu na podstawie filmu

Filmowy Batman doczeka się kolejnego spin-offu. Głównym bohaterem Pingwin

Według nowych doniesień Variety, Warner Bros. szykuje kolejny spin-off osadzony w świecie filmowego "Batmana" od Matta Reevesa. HBO Max podobno chce zrealizować serial o Oswaldzie Cobblepocie/Pingwinie (Colin Farrell). Ten ma być w fazie wczesnego rozwoju, a platforma negocjuje warunki umowy z Farrellem, aczkolwiek na razie nic nie zostało potwierdzone.

Serial miałby opowiedzieć o powolnym dochodzeniu Pingwina do władzy w półświatku Gotham, a serial miałaby napisać Lauren LeFranc (współtwórczyni "Agentów T.A.R.C.Z.Y."). Reżyser filmu "The Batman" Matt Reeves miałby być natomiast producentem wykonawczym projektu.

Informacja ta jest stosunkowo zaskakująca, biorąc pod uwagę fakt, że właściwie o tym samym opowiadała fabuła serialu "Gotham", w którym złoczyńcę niemalże perfekcyjnie grał Robin Lord Taylor. Produkcja zakończyła się zaledwie kilka lat temu, więc wciąż jest świeżo w pamięci fanów Batmana i jego mitologii.

Nową wersję Pingwina zagra wspomniany Colin Farrell, którego do tej pory widzieliśmy jedynie w materiałach promocyjnych filmu "The Batman". Aktor jest praktycznie nierozpoznawalny z powodu protetyki zastosowanej przez wizażystów. Ich praca była tak wysokiej jakości, że wcielający się w komisarza Gordona Jeffrey Wright początkowo go nie poznał na planie filmu, co przyznał w rozmowie z Jess Cagle w radiu Sirius XM.

Serial byłby również drugim spin-offem "The Batmana", który trafi na HBO Max. Platforma zapowiedziała bowiem, że zamierza stworzyć tytuł o policji z Gotham, co również jest zaskakującym pomysłem ze względu na wspomniany serial "Gotham".

Z drugiej strony HBO Max chętnie daje pole do popisu twórcom, jeśli chodzi o produkcje na podstawie komiksów - już teraz w serwisie są dostępne seriale "Doom Patrol", "Harley Quinn", "Young Justice" i "Titans", a niedawno ruszyła produkcja "Peacemakera" z Johnem Ceną. W planach są natomiast "Justice League Dark", "Strange Adventures", "Green Lantern Corps", a także produkcja o Johnie Constantinie i Madame Xandu.

Nie można też zapomnieć o filmach - swoich produkcji doczekają się Batgirl, Black Canary, Blue Beetle oraz Static Shock. Krótko mówiąc, będzie co oglądać. Nie można też zapomnieć o filmie "The Batman", który zadebiutuje w kinach 4 marca 2022 roku.