"The Boys" - 2. sezon serialu jeszcze lepszy od debiutu? Przegląd ocen

Już 4 września na łamach Amazon Prime pojawi się 2. sezon serialu "The Boys". A co nowego u Chłopców słychać? Będzie jeszcze bardziej krwawo, jeszcze bardziej wulgarnie i jeszcze bardziej obrzydliwie. A przynajmniej tak twierdzą dziennikarze, którzy mieli okazję zobaczyć już kilka pierwszych odcinków popularnego show na podstawie komiksów Gartha Ennisa i Daricka Robinsona.

W sieci pojawiły się właśnie recenzje 2. sezonu "The Boys". Opinia jest prosta - serial utrzymuje swój wysoki poziom, oferując jeszcze więcej tego, za co pokochaliśmy pierwsze kilka odcinków Chłopaków. W tym momencie serial ma 95% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes i spośród 20 opinii zagranicznych krytyków zaledwie 1 jest negatywna.

Zacznijmy więc od niej - The Observer uzasadnia swoją negatywną opinię słowami:

"

To naprawdę dające frajdę, ale jednocześnie niezwykle nierówne show. "The Boys" jest bad boyem wśród seriali o superbohaterach. Po części tak jest, ale z drugiej strony nie udawajmy, że to jakieś wybitne połączenie Shakespeare'a i Stana Lee. "