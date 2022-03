"The Boys" - Chłopcy powracają w krwawym zwiastunie 3. sezonu popularnego serialu

Rated D for "Diabolical". Seks, krew i dużo wymiocin - tak możemy podsumować pierwszy oficjalny zwiastun 3. sezonu "The Boys", który niedawno ujrzał światło dzienne.

The Boys - oto zwiastun 3. sezonu popularnego serialu

"The Boys" to jeden z flagowych i najpopularniejszych seriali oryginalnych platformy Amazon Prime Video. Pierwsze dwa sezony okazały się hitami, więc nic dziwnego, że twórcy kują żelazo póki gorące - jeszcze przed premierą 2. sezonu potwierdzono nam powstanie kolejnej serii, a teraz w sieci zadebiutował zwiastun nowych epizodów "The Boys".

Nie pada w nim ani jedno słowo, słyszymy natomiast odgłosy wybuchów i jęki, a wszystko to w rytm nowego singla Imagine Dragons o tytule "Bones". Krótko mówiąc, jest diabolicznie. Zobaczcie zwiastun "The Boys" poniżej:

Oglądaj

Jedną z największych nowości w tym sezonie będzie obecność Jensena Acklesa, który w nowych odcinkach wcieli się w Soldier Boya. Ta pokręcona wersja Kapitana Ameryki nie starzeje się od lat 40. - wtedy właśnie otrzymał swoje supermoce. Wówczas zatrzymał się również w rozwoju mentalnym, czując niechęć do osób niepodzielających jego poglądów.

Twórca serialu, Eric Kripke opowiedział o postaci w rozmowie z Variety, zapowiadając, że Soldier Boy definitywnie będzie pasował do reszty "bohaterów" z "The Boys":

Jeśli ktoś sądzi, że Jensen będzie dobrym chłopakiem, to będzie mocno rozczarowany. W komiksach jest podwładnym Homelandera, ale my chcemy zrobić z nim coś innego. Piszemy go tak, żebyśmy mogli nawiązywać do historii firmy Vought. On był Homelanderem, zanim powstał Homelander - jest z innej ery, ale ma podobne ego i podobną ambicję.

Nowe odcinki "The Boys" zaczną debiutować na Amazon Prime Video już 3 czerwca 2022 roku.