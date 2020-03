"The Boys" - drugi sezon ma być jeszcze bardziej pokręcony od pierwszego

Imię Stormfront bardzo dobrze nawiązuje do jej mocy, ponieważ kobieta potrafi manipulować pogodą. Postać ma jednak bardzo ciekawy sekret - tak naprawdę jest nazistką, co nie jest pozytywnie przyjęte przez innych "herosów".

2. sezon The Boys będzie jeszcze bardziej pokręcony

Po przedstawieniu postaci, twórca serialu Eric Kripke odniósł się do nowej informacji na swoim Twitterze. Artysta skutecznie podbudował oczekiwanie fanów na nową bohaterkę, która według niego będzie jeszcze bardziej pokręcona, niż to, co do tej pory widzieliśmy w popularnym serialu od Amazon:

" Czerwony alarm! Pierwsze spojrzenie na Ayę Cash w roli Stormfront w 2. sezonie "The Boys". Nie jesteście ku*wa gotowi na to, jak bardzo ona jest pokręcona. Chyba przebiliśmy 1. sezon. "

Telewizyjna wersja Stormfront różni się płcią od swojego komiksowego pierwowzoru. Oryginalnie, Garth Ennis i Darick Robertson stworzyli połączenie Thora i Shazama znanych kolejno z uniwersów Marvela i DC, jednak do tej mieszanki dodali jeszcze szczyptę nazizmu. W trakcie rozmowy z ComingSoon.net, Kripke wyjaśnił, jak ich wersja będzie się różniła od oryginału:

" Nasza wersja Stormfronta ewoluuje na przestrzeni sezonu. Wszyscy jesteśmy uzależnieni od informacji i staramy się uważać na to, co się dzieje na świecie. I jestem przerażony tym, że rośnie poparcie dla białego nacjonalizmu, który różni się od tego, co było w latach 40. Teraz trzeba być atrakcyjnym online, żeby uwieść młodych mężczyzn i młode kobiety. Więc postanowiliśmy stworzyć postać, która będzie reprezentowała takie działania. Więc nie, nie będzie 1:1 wyjęta z komiksów, ale na pewno mają taką samą zepsutą duszę. "

2. sezon "The Boys" ma się pojawić już latem 2020 roku.