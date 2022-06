Serial "The Boys" od Amazona doczeka się 4. sezonu. Premiera już w 2023 roku?

"The Boys Are Back in Town" - Amazon oficjalnie potwierdził, że zamówił nowe odcinki popularnego serialu o Supkach i ich przeciwnikach. Spodziewamy się, że te zadebiutują jeszcze w 2023 roku.

The Boys doczekają się 4. sezonu serialu

Informacją o nowym sezonie podzielili się sami członkowie obsady w mediach społecznościowych serialu. Krótki klip, w którym wszyscy cieszą się, że "The Boys are back for four". Widzimy więc m.in. Jacka Quaida, Karen Fukuharę czy też Anthony'ego Starra, który wciela się w Homelandera.

Nie widzimy w nim jednak Karla Urbana i Tomara Capona, którzy wcielają się kolejno w Butchera i Frenchie'ego...

Urban pojawił się jednak w wersji foto tej zapowiedzi - twórcy zapowiedzieli też, że materiał zawiera w sobie spoiler... Czyżbyśmy mieli się doczekać śmierci Frenchie'ego w najnowszym sezonie? W komiksach członek The Boys ginie z rąk swojego dobrego kumpla, Butchera. Nie wiemy jednak, w jaki sposób twórcy rozwiążą sprawę w serialu:

Nowe odcinki najprawdopodobniej zadebiutują na platformie Amazon w 2023 roku, około rok po premierze ostatnich epizodów. Najnowsze odcinki 3. sezonu można już oglądać w serwisie, a kolejne pojawiają się na platformie co piątek. Najbliższy z nich pojawi się na Prime Video już 17 czerwca.