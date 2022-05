"The Boys" powracają z kolejnym krwawym zwiastunem. Premiera 3. sezonu już niedługo

Rated D for "Diabolical". W nowym oficjalnym zwiastunie 3. sezonu "The Boys" pojawia się całkiem sporo scen. Z nich dowiadujemy się, że Butcher będzie miał moce... ale na 24 godziny.

The Boys - kolejny krwawy zwiastun 3. sezonu

"The Boys" to jeden z flagowych i najpopularniejszych seriali oryginalnych platformy Amazon Prime Video. Jak pewnie wiecie, pierwsze dwa sezony okazały się hitami, więc nic dziwnego, że twórcy kują żelazo póki gorące - jeszcze przed premierą 2. sezonu potwierdzono nam powstanie kolejnej serii. Ta zbliża się wielkimi krokami, więc teraz w sieci zadebiutował kolejny zwiastun nowych epizodów.

W nim dowiadujemy się co nieco na temat produkcji - między innymi tego, że Butcher i spółka współpracują teraz z rządem. Zyskują dostęp do supermocy za pomocą pigułek działających przez 24 godziny.

Przedsmak nowych przygód "The Boys" znajdziecie poniżej:

Oglądaj

Jak czytamy w opisie fabuły nowego sezonu, przez rok był względny spokój - Homelander jest spokojny, a Butcher pracuje teraz dla rządu, gdzie jego robotę nadzoruje Hughie. Ale obaj panowie zaczynają odczuwać nudę, więc kiedy tylko pojawia się dobry powód, to The Boys i The Seven wywołują wojnę, poszukując pierwszego superbohatera, Soldier Boya.

Nowe odcinki "The Boys" zaczną debiutować na Amazon Prime Video już 3 czerwca 2022 roku.