"The Boys" z zamówieniem na 3. sezon! Jest też nowy fragment nadchodzących odcinków

"The Boys" to jeden z flagowych i najpopularniejszych seriali oryginalnych platformy Amazon Prime Video. Sezon 2. zadebiutuje za kilka tygodni, a już dziś wiemy, że to jeszcze nie koniec naszej przygody z nietypową grupą superherosów.

"The Boys" - 3. potwierdzony! Jest też fragment 2. sezonu

Na obecna chwilę nie wiemy, kiedy ukaże się 3. sezon "The Boys". Prawdopodobną opcją jest jednak druga połowa 2021 roku. 2. sezon z kolei zadebiutuje już 4 września 2020 roku. Z okazji zbliżającej się premiery, a także Comic-Conu w San Diego, twórcy zaprezentowali nowy fragment nadchodzących odcinków.

W obsadzie 2. sezonu "The Boys" znaleźli się: Karl Urban, Jack Quaid, Laz Alonso, Karen Fukuhara, Aya Cash, Patton Oswalt, Jennifer Esposito, Antony Starr, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Chace Crawford oraz Nathan Mitchell.