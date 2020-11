"The Crown": Czy wiesz, co jest faktem, a co fikcją w 4. sezonie serialu? [QUIZ]

Co jest prawdą w "The Crown 4"? To pytanie zadaje sobie pewnie większość miłośników serialu o najnowszej historii Wielkiej Brytanii z perspektywy Pałacu Buckingham, od kiedy odcinki 4. sezonu "The Crown" trafiły na Netflix. W rozwiązaniu tej zagadki pomoże Ci nasz nowy quiz na temat serialu. Czy wiesz, co jest faktem, a co wymysłem twórców "The Crown 4"?

"The Crown" - co jest prawdą a co fikcją w 4. sezonie?

Każdy współczesny widz zdaje się mieć świadomość, że filmy na faktach to nie to samo co produkcje dokumentalne i że nawet najbardziej wierny rzeczywistości film biograficzny zawiera elementy fikcyjne, stworzone po to, by zbudować napięcie, popchnąć akcję do przodu, skondensować historię czy zaskoczyć widzów. Krótko mówiąc - by zaistniałe fakty poukładać w spójną i fascynującą fabułę. Identycznie wygląda to w "The Crown", gdzie autentyczne wydarzenia z życia Elżbiety II, jej rodziny, współpracowników i poddanych, przeplatane są fikcyjnymi. Czy potrafisz rozróżnić pierwsze od drugich w 4. sezonie serialu? Ostrzegamy! Quiz zawiera spoilery.

"The Crown": Co jest prawdą w 4. sezonie? Rozwiąż QUIZ

"The Crown 4" - gdzie obejrzeć?

"The Crown" to produkcja oryginalna Netfliksa, której najnowszy sezon - podobnie jak poprzednie - dostępny jest w całości na tej platformie streamingowej. Premiera 4. sezonu "The Crown" odbyła się 15 listopada 2020 roku.