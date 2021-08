"The Crown" - Netflix pokazał zdjęcie nowej Królowej Elżbiety II. Zagra ją gwiazda "Harry'ego Pottera"

Netflix zaprezentował światu pierwsze zdjęcie Imeldy Staunton w roli Królowej Elżbiety II w nadchodzącym 5. sezonie serialu "The Crown".

Produkcja królewskiego dramatu ruszyła w lipcu 2021 roku w Wielkiej Brytanii, a Left Bank Pictures podzieliło się pierwszym zdjęciem nowej głowy rodziny. Poniżej możecie zobaczyć Staunton w roli Królowej:

Staunton tym samym zastąpiła w roli głównej Olivię Colman. Akcja zabierze nas w czasy urzędowania premiera Johna Majora, który przez 7 lat zamieszkiwał Downing Street 10. W niego wcieli się Jonny Lee Miller, natomiast Lesley Manville to Księżna Małgorzata, Jonathan Pryce będzie Księciem Filipem, a Elizabeth Debicki wcieli się w Księżną Dianę. Dominic West zagra natomiast Księcia Karola.

Jak podaje Deadline, jednym z głównych motywów fabularnych 5. sezonu będzie wywiad Księżniczki Diany w programie "Panorama" od BBC. Na temat kolejnych odcinków wypowiedziała się Staunton, która stwierdziła, że to będzie wyzwanie aktorskie, bo wiele osób teraz pamięta doskonale wydarzenia przedstawiane w serialu.

Dla mnie to kolejne wyzwanie, jakbym jeszcze tego potrzebowała. Przedstawiam Królową, którą w gruncie rzeczy większość z nas zna. W przypadku Claire Foy to była wręcz historia. Ja gram Królową, w przypadku której ludzie mogą mówić: "ona tak nie robi", "ona tak się nie zachowuje", co doprowadza mnie trochę do szału.