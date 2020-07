„The Crown” jednak z 6 sezonem. Wiemy, kto zostanie nową królową

„The Crown” to serial stworzony przez Petera Morgana, dwukrotnie nominowanego do Oscara scenarzystę, najlepiej znanego z filmów „Królowa”, „Frost/Nixon” oraz znakomitego „Wyścigu”. Morgan stworzył swój serial w 2016 roku. Opowiada o karierze politycznej Elżbiety II oraz całej rodziny królewskiej, od momentu objęcia przez nią tronu w 1952 roku.

Elżbieta II zmienną jest

W dwóch pierwszych sezonach w charakterystyczną rolę królowej Eżlbiety II wcielała się Claire Foy. U jej boku występowali Matt Smith (książę Filip), Vanessa Kirby (księżna Małgorzata) oraz John Litghow w roli Winstona Churchilla.

Serial od początku pomyślany był jednak w sposób, w którym w kolejnych seriach nowi członkowie obsady przejmą rolę, gdy produkcja zacznie opowiadać o kolejnych latach rządów Elżbiety II.

Dzięki temu w 3. sezonie, który zadebiutował w zeszłym roku mogliśmy oglądać już: Olivię Colman, Tobiasa Menziesa i Helenę Bohnam Carter.

Kto został nową Królową?

Teraz dowiedzieliśmy się oficjalnie, kto trafił do obsady 5. i właśnie zapowiedzianego 6. sezonu serialu. Królową Elżbietą w nowych odcinkach oficjalnie została Imelda Staunton, aktorka najlepiej znana z roli Profesor Umbridge w serii filmów o Harrym Potterze, czy nominowanego do Oscara dramatu „Vera Drake”.

Jak podaje serwis w rolę królewny Małgorzaty miałaby natomiast wcielić się Lesley Manville, aktorka najlepiej znana z roli w filme „Nić Widmo” Paula Thomasa Andersona, czy nominowanego do Oscara filmu „Kolejny rok” Mike’a Leigh.

„The Crown” przedłużone na kolejny sezon

Fakt, że „The Crown” otrzyma 6. sezon jest nie lada gratką dla fanów. W styczniu bowiem poinformowano, że historia zamknie się raczej w 5 sezonach. Teraz jednak Peter Morgan zmienił zdanie, cytując niezwykłe bogactwo życie królowej i monarchii brytyjskiej jako takiej w ostatnich latach, które powinny zostać odpowiednio odtworzone na ekranie. Więc dodatkowe odcinki będą jak znalazł dla dokończenia historii.

Obiema informacjami podzieliło się na Twitterze oficjalne konto Netfliksa na teren Wlk. Brytanii i Irlandii.

W cytowanym przez stronę tweetcie, showrunner i scenarzysta, Peter Morgan zdradził:

" "Gdy rozpoczęliśmy dyskusje na temat fabuły piątego sezonu, szybko okazało się, że żeby oddać pelnię głębi, bogactwa i złożoności poruszanej przez nas historii, powinniśmy powrócić do naszego oryginalnego planu sześciu sezonów". "

#SixSeasonsAndAMovie?

Co ciekawe – mantra #SixSeasonsAndAMovies to hasło, którym posługują się bohaterowie serialu komediowego „Community”. Czy możliwym jest, żeby Netflix skorzystał w przyszłości z tego chwytliwego hashtagu i za kilka lat przygotował filmową erratę do swojego serialu, gdy przyjdzie na to odpowiednia pora? Wydaje się to niezwykle ciekawym rozwiązaniem.

„The Crown” – kiedy premiera nowych odcinków?

Zdjęcia do serii numer 4, w składzie aktorskim z 3. sezonu (i z dodatkiem Gillian Andreson jako Margaret Thatcher) zakończyły się na początku marca, tuż przed tym, jak świat filmu wpadł w śpiączkę, związaną z koronawirusem i wstrzymano produkcję filmów seriali. Oznacza to, że nowe odcinki trafią w oryginalnie planowanym terminie, najprawdopowodniej jeszcze w II połowie tego roku.

Czytaj także: Netflix kasuje "Chilling Adventures of Sabrina". Czy to definitywny koniec popularnego serialu?