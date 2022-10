"The Crown" nie zamierza pokazać śmiertelnego wypadku Księżny Diany: "baliśmy się tego momentu"

Netflix pracuje obecnie nad 6. sezonem popularnego serialu "The Crown" i z uwagi na niedawną śmierć królowej Elżbiety II, firma opublikowała oświadczenie dotyczące nowych odcinków show. Twórcy poinformowali w nim, że nie zamierzają odtworzyć w swoim dziele wypadku księżnej Diany.

Twórcy "The Crown" wstrzymali prace nad serialem z powodu śmierci Elżbiety II: "nasz projekt to laurka dla niej"

Jak czytamy w wiadomości przekazanej brytyjskiemu The Sun:

Jak czytamy natomiast w raporcie Deadline, członkowie produkcji byli "przerażeni", kiedy zaczęli się zbliżać fabularnie do tragicznych wydarzeń z 1997 roku. Źródła portalu twierdzą, że cała ekipa filmowa była "na krawędzi" przez ostatnie tygodnie. Jak czytamy:

Byliśmy przerażeni, kiedy zaczęliśmy się zbliżać do tego wydarzenia. Mamy jeszcze 2 tygodnie i chociaż staramy się robić wszystko po staremu, to jednak na planie wyczuwalna jest napięta atmosfera. Wszyscy są na krawędzi - to wydarzenie jest bardzo wrażliwe.