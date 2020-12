"The Crown" pobiło "Gambit Królowej" - oto najpopularniejsze seriale listopada 2020

Nielsen policzył wszystkie swoje dane i według firmy, to "The Crown" święciło największe sukcesy w listopadzie 2020 roku, spychając "Gambit królowej" na 2. miejsce w rankingu oglądalności.

The Crown pobiło Gambit królowej jako najczęściej oglądany serial

40 odcinków "The Crown" zdobyło łącznie 3,4 miliardy minut oglądalności, pobijając rekord "The Umbrella Academy" z sierpnia 2019 roku. Ponad 2/3 tego czasu było poświęcone na nowy, 4. sezon produkcji. Co jednak ciekawe - łącznie najczęściej odtwarzanym sezonem był pierwszy.

Pierwsza 10 Nielsena niestety zbiera jedynie oglądalność z telewizorów w Stanach Zjednoczonych, pomijając kompletnie dane z urządzeń przenośnych i dane międzynarodowe. Słabe jest również to, że dane udostępniane przez Nielsen (we współpracy z serwisami streamingowymi) są publikowane dopiero miesiąc po ich zmierzeniu.

Nie mniej, możemy wyraźnie zauważyć różnicę między "The Crown", a uplasowanym na 2. miejscu "Gambicie królowej" - ten w listopadzie zanotował "jedynie" 1,1 miliarda minut oglądalności, co i tak pozwoliło serialowi stać się jednym z "najlepiej oglądanych mini-seriali w historii Netfliksa".

Spadek zanotował "The Mandalorian", wypadając z podium na rzecz "The Office" - należy jednak pamiętać, że serial Disney+ wypuszcza swoje odcinki cotygodniowo, przez co pozostaje na liście najpopularniejszych produkcji przez bardzo długi czas. Ciekawostką jest również fakt, że "Mando" jest jedynym serialem w Top 10, którego nie stworzył Netflix.

Innym debiutem na liście był serial "The Boss Baby: Back in Business" na miejscu 9. To dobrze pokazuje strategię Netfliksa, który tworzy seriale przeznaczone dla wielu różnorodnych grup odbiorców, w przeciwieństwie do np. Disney+, które jest właściwie ratowane przez "The Mandalorian".

Poniżej możecie zapoznać się z całą listą Top 10 najbardziej oglądanych seriali listopada w USA w 2020 roku: