"The Crown" - wiemy, kiedy pojawi się 5. sezon serialu Netfliksa

Imelda Staunton będzie musiała chwilę poczekać na swoją turę w graniu Królowej Elżbiety II - jak podaje Deadline, 5. sezon "The Crown" zadebiutuje dopiero w 2022 roku. Twórcy zamierzają się chwilę wstrzymać zanim zaczną pracę nad ostatnimi sezonami swojej serii.

The Crown 5 zadebiutuje najwcześniej w 2022 roku

Firma produkcyjna Left Bank Pictures potwierdziła, że prace nad 5. sezonem "The Crown" ruszą najwcześniej w czerwcu 2021 roku, co oznacza, że w przyszłym roku nie będzie ani jednego nowego odcinka popularnej produkcji o brytyjskiej rodzinie królewskiej.

Deadline zauważa, że przerwa była planowana od dawna, a niedawny wybuch pandemii koronawirusa nie miał wpływu na decyzję twórców. Jak jednak sami twierdzą - jest to dość szczęśliwy zbieg okoliczności. Podobny "urlop" zarządzono między sezonami 2 i 3, kiedy to Claire Foy ustąpiła miejsca Olivii Colman w roli głównej.

Zanim jednak do tego dojdzie, to jeszcze w tym roku nastąpi premiera 4. sezonu "The Crown", który skupi się na latach panowania Margaret Thatcher w brytyjskim rządzie. W roli legendarnej polityk wystąpi Gillian Anderson znana z seriali "Hannibal" i "Z Archiwum X". Ważną rolę odegra również Emma Corin, która wcieli się w Księżną Dianę.