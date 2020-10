"The Crown" - wiemy, kto zagra Księcia Karola w 5. i 6. sezonie serialu!

Netflix ostatnio zaprezentował zwiastun 4. sezonu "The Crown", w którym namieszają Margaret Thacher i Księżna Diana, a twórcy już przygotowują się do finałowych dwóch serii popularnego serialu. Jak podaje Variety, trwają ostatnie negocjacje w sprawie roli Księcia Karola. Ta ma przypaść aktorowi Dominikowi Westowi, znanemu z takich filmów jak m.in. "300", czy "Tomb Raider" z 2018 roku.

The Crown - Dominic West zagra Księcia Karola w dwóch ostatnich sezonach serialu

Podobno umowa z Westem nie została jeszcze podpisana, ale wszystko wskazuje na to, że to właśnie on zagra Księcia Karola w dwóch ostatnich sezonach popularnego serialu od Netfliksa. Wraz z Elizabeth Debicki (zagra Księżną Dianę) mają grać nawet główne role. Kolejne serie mają zabrać brytyjską rodzinę królewską przez szalone lata 90. do początku lat 2000.

Książę Karol był grany już przez Josha O'Connora, a wiadomość o angażu Dominika Westa pojawiła się zaledwie na miesiąc przed premierą 4. sezonu "The Crown" - ten pojawi się bowiem na Netfliksie podobno już 15 listopada 2020 roku.

West jest najlepiej znany ze swoich ról w serialach "Prawo ulicy" oraz "The Affair", za które był nominowany do Złotych Globów. Oprócz tego występował w pomniejszych rolach w m.in. "300" Zacka Snydera oraz "Tomb Raider", gdzie wcielał się w ojca Lary Croft.

Jak możemy się spodziewać, 5. i 6. sezon "The Crown" skupi się raczej na burzliwym końcu związku Karola i Diany, a także opowie o jej tragicznej śmierci w 1997 roku. Oprócz Debicki i Westa, w serialu mają się również pojawić Imelda Staunton jako Królowa Elżbieta, Jonathan Pryce jako Książę Filip oraz Lesley Manville jako Księżniczka Małgorzata.

Tak jak wspomnieliśmy, 4. sezon "The Crown" zadebiutuje na Netfliksie już 15 listopada 2020 roku.