"The Flash" - serial zakończy się na 9. sezonie. Kiedy zobaczymy finałowe odcinki?

Nadchodzi koniec serialu The Flash. Kiedy zobaczymy finałowe odcinki?

Nadchodzący 9. sezon serialu "The Flash" od CW będzie zarazem jego ostatnim. Z wiadomości Deadline wynika, że debiut produkcji przewidywany jest na 2023 rok i seria będzie miała zaledwie 13 odcinków, sprawiając, że będzie to najkrótszy sezon przygód superbohatera DC Comics.

Deadline przypuszczało, że 9. sezon "The Flash" będzie jego ostatnim, kiedy to Grant Gustin przedłużył swój kontrakt o rok i dodatkowe 15 odcinków. W maju 2022 roku stacja CW poinformowała natomiast, że opóźni premierę serialu i po raz pierwszy od czasu jego debiutu, widzowie spędzą jesienny sezon telewizji bez przygód Barry'ego Allena (oprócz października 2020 roku, kiedy to pandemia pokrzyżowała plany wszystkim ludziom na świecie).

W serialu powrócą oczywiście Candice Patton (Iris Allen) i Danielle Panabaker (Caitlin Snow), a także Jesse L. Martin, który pojawi się co najmniej w pięciu odcinkach nowego sezonu (ta liczba może skoczyć do góry, jeśli odcinek pilotażowy jego serialu "The Irrational" nie przerodzi się w cały sezon).

Opóźnienie premiery "Flasha" oznacza, że finałowe odcinki zadebiutują zaledwie kilka tygodni przed filmem "The Flash" od Warner Bros. z Ezrą Millerem w roli głównej (ten ma mieć premierę 23 czerwca 2023 roku). Serial nie ma być jednak w żaden sposób połączony z filmem - a przynajmniej tak twierdzą źródła Deadline.

Informację o zakończeniu serialu przekazał światu producent i showrunner "Flasha", Eric Wallace w oficjalnym oświadczeniu:

Dziewięć sezonów! Dziewięć lat ratowania Central City i emocjonalnej podróży, pełnej humoru i widowiska. A teraz Barry Allen dobił do swojego ostatniego wyścigu. Jesteśmy gotowi, żeby zakończyć nasz program i przedstawić światu finałowy rozdział jego przygód.

Na razie data premiery finałowego sezonu "Flasha" nie jest znana.