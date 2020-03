"The Great": Elle Fanning jako caryca Katarzyna w zwiastunie serialu komediowego. Kiedy premiera?

Caryca Katarzyna Wielka w krzywym zwierciadle? Jak najbardziej! W sieci ukazał się zwiastun najnowszego serialu platformy Hulu. Kiedy ukaże się "The Great" z Elle Fanning w roli głównej i co wiemy o produkcji? Poniżej znajdziecie wszystkie niezbędne informacje.

"The Great" - zwiastun serialu o carycy Katarzynie

Zwiastun serialu "The Great" prezentuje się następująco:

"The Great" - fabuła

Katarzyna Wielka to postać, która po dziś dzień budzi kontrowersje i silne emocje. Ostatnią interpretacją tej bez wątpienia fascynującej postaci, był występ Helen Mirren w serialu HBO. "The Great" będzie jednak produkcją zgoła inną. Serial z Elle Fanning skupi się na latach młodości rosyjskiej carycy i opowie jej historię z przymrużeniem oka. Oznacza to zatem, że nie należy traktować go jako produkcję historyczną, a satyryczną.

Młodą Katarzynę poznamy tu w chwili, gdy przybyła do Rosji, aby wyjść za mąż za cara Piotra III. W oficjalnym opisie fabuły czytamy:

" "The Great" to satyryczny dramat komediowy opowiadający o dojściu do władzy Katarzyny Wielkiej - od outsiderki do najdłużej panującej władczyni w dziejach Rosji. Sezon pierwszy to zmyślona, zabawna i anachroniczna historia idealistycznej i romantycznej młodej dziewczyny, która przyjeżdża do Rosji by wstąpić w zaaranżowany związek małżeński z bystrym carem Piotrem. Licząc na miłość i szczęście, natrafia na niebezpieczny, zdeprawowany, zacofany świat, który postanawia zmienić. Musi tylko zabić swojego męża, pokonać kościół, przegrupować wojsko i postawić cały dwór na nogi. "

"The Great" - obsad i premiera

Twórcą serialu jest scenarzysta "Faworyty" - Tony McNamara, co da się wyczuć już w samym zwiastunie. Produkcje zdają się być do siebie bardzo podobne, co powinno ucieszyć fanów byłego pretendenta do Oscara. W rolach głównych zobaczymy Elle Fanning i Nicholasa Houlta. U ich boku wystąpili również: Phoebe Fox, Adam Godley, Gwilym Lee, Charity Wakefield, Douglas Hodge, Sacha Dhawan, Sebastian de Souza, Bayo Gbadamosi oraz Belinda Bromilow. "The Great" zadebiutuje na platformie Hulu 15 maja 2020 roku.

