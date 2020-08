"The Haunting of Bly Manor": wiemy, kiedy zadebiutuje kontynuacja "Nawiedzonego domu na wzgórzu"!

"Nawiedzony dom na wzgórzu" (ang. "The Haunting of Hill House") to niezwykle popularny serial grozy od platformy Netflix. Seria powstała w oparciu o poczytną powieść autorstwa Shirley Jackson. Ogromny sukces produkcji przełożył się na decyzję o stworzeniu kontynuacji. O czym konkretnie opowie "The Haunting of Bly Manor" i kiedy odbędzie się premiera?

"The Haunting of Bly Manor" - data premiery, plakat i pierwsze zdjęcia promocyjne

Dzięki pierwszemu oficjalnemu plakatowi, opublikowanemu przez platformę Netflix, dowiedzieliśmy się, że "The Haunting of Bly Manor" zadebiutuje jesienią 2020 roku. Wszyscy fani serii mogą zatem odetchnąć z ulgą. Istniały bowiem obawy, że na premierę przyjdzie nam poczekać aż do przyszłego roku.

Na łamach magazynu Vanity Fair ukazała się również pierwsza galeria zdjęć promujących serial. Ujawniono też wiele szczegółów związanych z fabułą i obsadą. Historia, którą przyjdzie nam poznać, oparta została na na noweli Henry'ego Jamesa "The Turn of the Screw" z 1898 roku. W trakcie seansu będziemy śledzić losy młodej kobiety która przeprowadza się na angielską wieś, aby opiekować się dwojgiem osieroconych dzieci. Na miejscu natrafia na wiele tajemnic i mrocznych bytów, których istnienia nie jest w stanie wyjaśnić. Jak zapowiedział twórca serialu Mike Flanagan - podczas gdy "Hill House" był historią rodzinnej walki i traumy, "Bly Manor" opowie o tragicznej miłości i złamanych sercach, które nigdy się nie uleczą.

" To z pewnością zupełnie nowy sposób na opowiedzenie historii miłosnej [...]. Wszyscy mają tu bardzo mroczną stronę, a pod koniec naprawdę trudno będzie odróżnić tragedię od romansu. To uczucie romantycznej tęsknoty za kimś, kto tyle dla nas znaczył - ale kogo już nie ma - jest sednem każdej historii o duchach. "

- podsumował Flanagan.

W obsadzie znalazła się część nazwisk znanych z "Hill House", jednak tym razem (na modłę "American Horror Story") aktorzy wcielą się w zupełnie inne role. Victoria Pedretti (Nell w "Hill House") poznamy teraz jako Dani Clayton - amerykańską nauczycielkę, która ma nadzieję uciec przed własną bolesną przeszłością, podejmując pracę w okazałej rezydencji. Powróci także Henry Thomas, który w poprzedniej odsłonie wcielał się w ojca rodziny Crainów. Teraz jego bohater to Henry Wingrave, bogaty wujek dwojga osieroconych dzieci. Oliver Jackson-Cohen, którego pokochaliśmy jako uzależnionego od narkotyków brata bliźniaka Nell, teraz otrzymał do zagrania postać znacznie mniej sympatyczną - Petera Quinta, czyli wyrachowanego wspólnika wspomnianego wujka, który ma tendencję do zabierania wszystkiego, czego chce z Bly Manor, bez względu na pozwolenie. Odtwórczyni roli Theo, Kate Siegel, również pojawi się w "Bly Manor", jednak jej rola nie jest obecnie znana.

(Post, z prawej strony, zawiera suwak. Klikając w strzałkę zobaczycie kolejne zdjęcia).