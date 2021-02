"The Last of Us": Pedro Pascal i gwiazda "Gry o tron" jako Joel i Ellie w serialu HBO

HBO znalazło odtwórców głównych ról w wyczekiwanym serialu na podstawie uznanej i uwielbianej gry "The Last of Us". W 14-letnią Ellie wcieli się Bella Ramsey znana jako Lyanna Mormont z "Gry o tron", zaś Joela zagra Pedro Pascal - gwiazdor "The Mandalorian", "Narcos" i... również "Gry o tron".

"The Last of Us": o czym będzie nowy serial HBO?

"The Last of Us" to wielokrotnie nagradzana gra na Playstation stworzona przez studio Naughty Dog odpowiadające za serię "Uncharted". Jej akcja toczy się w krajobrazie postapo - 20 lat po tym, jak współczesną cywilizację wyniszczyła groźna epidemia. W świecie, po którym grasują krwiożerczy zarażeni, a ostatni ocalali zabijają się nawzajem, zatwardziały Joel zostaje zatrudniony, by przemycić 14-letnią Ellie z objętej kwarantanną wojskowej strefy. To pozornie proste zadanie szybko zmienia się w niebezpieczną podróż, podczas której dwójka ocalałych musi w pełni polegać na sobie nawzajem.

"The Last of Us": Obsada i twórcy ekranizacji

Choć ekranizacje nawet najlepszych gier wideo zazwyczaj wypadają marnie, mamy przeczucie graniczące z pewnością, że HBO nie zawiedzie, przenosząc na ekran "The Last of Us". Stacja, która dała światu "Grę o tron" i "Czarnobyl", do pracy nad nowym serialem zatrudniła gwiazdy i twórców swoich flagowych tytułów. W rolę Joela wcieli się Pedro Pascal, bazując na swoich doświadczeniach z "The Mandalorian", zaś Ellie zagra nieustraszona Lyanna Mormont z "Gry o tron", czyli młodziutka Bella Ramsay. Za całokształt nowej produkcji odpowie natomiast Craig Mazin ("Czarnobyl"), który scenariusz napisze we współpracy z twórcą pierwowzoru - Neilem Druckmannem.

Pilotażowy odcinek serialu wyreżyseruje Kantemir Balagov ("Wysoka dziewczyna"), zaś muzykę skomponuje Gustavo Santaolalla - dwukrotnie nagrodzony Oscarem (za "Babel" i "Tajemnice Brokeback Mountain") autor ścieżki dźwiękowej do obydwu części "The Last of Us". Producentami wykonawczymi będą Druckmann i Mazin, a także Carolyn Strauss ("Gra o tron", "Czarnobyl"), Evan Wells z Naughty Dog oraz Asad Qizilbash i Carter Swan z PlayStation Productions. Nowy serial HBO powstaje w koprodukcji z Sony Pictures Television, PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint i Naughty Dog. Planowana data premiery "The Last of Us" nie została jeszcze ogłoszona.