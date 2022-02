"The Last of Us" - kiedy premiera serialu? HBO wyjawiło nowe szczegóły

Niedawno w kinach zadebiutowała adaptacja filmowa serii gier Uncharted, a HBO już teraz pichci serialową wersję innej produkcji ze stajni Naughty Dog. Kiedy możemy się spodziewać premiery "The Last of Us"?

The Last of Us - kiedy zadebiutuje serial HBO na bazie popularnej serii gier?

The Last of Us jest kolejną grą, która trafi na mały ekran. HBO postanowiło podjąć współpracę z PlayStation Pictures i Naughty Dog i zrealizuje serial, który pomogą stworzyć ludzie odpowiedzialni za grę. Premiera ta budzi ogromne emocje - z tego też powodu pojawiały się różne daty ewentualnej premiery. Serial jednak nie zadebiutuje w 2022 roku, jak wcześniej zakładano.

Casey Bloys z HBO Max zdradził w rozmowie z Deadline, że premiera odbędzie się dopiero w 2023 roku, jednak na ten moment nie są znane żadne dokładniejsze szczegóły. Aktorzy wciąż pracują w pocie czoła na planie serialu. Na ten moment fani "The Last of Us" muszą się zadowolić pierwszym zdjęciem z planu serialu.

Tak jak wspomnieliśmy powyżej - "The Last of Us" zadebiutuje na HBO najprawdopodobniej w 2023 roku. Jednak na ten moment nie ma żadnych szczegółów.

"The Last of Us" będzie miało budżet przypominający ten, który do dyspozycji miała "Gra o tron" - HBO wydawało w pewnym momencie po 100 milionów dolarów na jeden sezon produkcji fantasy i wygląda na to, że twórcy adaptacji gry mogą się cieszyć z podobnego komfortu.

Główne role w serialu zagrają Pedro Pascal (Joel) oraz Bella Ramsey (Ellie). Pilotażowy odcinek serialu wyreżyseruje Kantemir Balagov ("Wysoka dziewczyna"), zaś muzykę skomponuje Gustavo Santaolalla - dwukrotnie nagrodzony Oscarem (za "Babel" i "Tajemnice Brokeback Mountain") autor ścieżki dźwiękowej do obydwu części The Last of Us.