"The Last of Us" - poznaliśmy budżet serialu HBO. Przebija rekordową "Grę o tron"?

Niedawno ruszyły zdjęcia do serialowej adaptacji popularnej gry "The Last of Us". Poznaliśmy przybliżony budżet pojedynczego sezonu produkcji i ten robi wrażenie.

The Last of Us będzie miało większy budżet od Gry o Tron?

Wygląda na to, że HBO nie szczędzi zaskórniaków na swój nadchodzący serial "The Last of Us". Niedawno zaczęły się zdjęcia do produkcji, dzięki czemu dowiedzieliśmy się, że definitywnie będziemy płakać (będą sceny z córką Joela), a oprócz tego... w gruncie rzeczy nadal nie wiemy w sumie nic. Poznaliśmy jednak nowe szczegóły dotyczące zakulisowych szczegółów "The Last of Us".

Zdjęcia są robione w Kanadzie, a według szefa firmy produkcyjnej IATSE212 Damiana Pettiego, "The Last of Us" to największe przedsięwzięcie telewizyjne w historii tego kraju. Krótko mówiąc, HBO się nie cacka.

Petti wyjawił, że produkcja ma przynajmniej 5 dyrektorów artystycznych, a także "armię setek członków ekipy i techników", którzy będą pracowali w Albercie przez najbliższe 12 miesięcy - tyle mają trwać zdjęcia do serialu "The Last of Us".

Potem dodał jeszcze, że każdy odcinek będzie miał budżet przekraczający "8 cyferek":

Ten projekt będzie miał budżet przekraczający ponad 8 cyferek na odcinek. Dzięki temu nasza ekonomia będzie miała się coraz lepiej. Istnieją dosłownie setki firm i biznesów, które będą czerpały zyski z powodu tego serialu.

To znaczy, że "The Last of Us" będzie miało budżet przypominający ten, który do dyspozycji miała "Gra o tron" - HBO wydawało w pewnym momencie po 100 milionów dolarów na jeden sezon produkcji fantasy i wygląda na to, że twórcy adaptacji gry mogą się cieszyć z podobnego komfortu. Data premiery "The Last of Us" nie jest na razie znana.