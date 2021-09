"The Last of Us" - tak będą wyglądali Joel i Ellie. Zobaczcie zdjęcie

Niedawno ruszyły zdjęcia do serialowej adaptacji popularnej gry "The Last of Us". Twórcy przedstawili ostatnio pierwsze oficjalne zdjęcie Joela i Ellie, granych przez Pedro Pascala i Bellę Ramsey.

The Last of Us - zobaczcie zdjęcie z serialu HBO

HBO znalazło odtwórców głównych ról w wyczekiwanym serialu na podstawie uznanej i uwielbianej gry "The Last of Us". W 14-letnią Ellie wcieli się Bella Ramsey znana jako Lyanna Mormont z "Gry o tron", zaś Joela zagra Pedro Pascal - gwiazdor "The Mandalorian", "Narcos" i... również "Gry o tron".

Wygląda na to, że HBO nie szczędzi zaskórniaków na swój nadchodzący serial "The Last of Us". Niedawno zaczęły się zdjęcia do produkcji, dzięki czemu dowiedzieliśmy się, że definitywnie będziemy płakać (będą sceny z córką Joela), a oprócz tego... w gruncie rzeczy nadal nie wiemy w sumie nic.

Nie mniej, niedawno miało miejsce The Last of Us Day, a twórcy serialu postanowili uczcić ten dzień pokazując światu pierwsze oficjalne zdjęcie z produkcji. To przedstawia nam Joela i Ellie, którzy widza na swojej drodze resztki rozbitego samolotu na polu. Cisza przed burzą? Na to wygląda:

Jej akcja toczy się 20 lat po tym, jak współczesną cywilizację wyniszczyła groźna epidemia. W świecie, po którym grasują krwiożerczy zarażeni, a ostatni ocalali zabijają się nawzajem, zatwardziały Joel zostaje zatrudniony, by przemycić 14-letnią Ellie z objętej kwarantanną wojskowej strefy. To pozornie proste zadanie szybko zmienia się w niebezpieczną podróż, podczas której dwójka ocalałych musi w pełni polegać na sobie nawzajem.

Pilotażowy odcinek serialu wyreżyseruje Kantemir Balagov ("Wysoka dziewczyna"), zaś muzykę skomponuje Gustavo Santaolalla - dwukrotnie nagrodzony Oscarem (za "Babel" i "Tajemnice Brokeback Mountain") autor ścieżki dźwiękowej do obydwu części "The Last of Us".

Wiemy, że "The Last of Us" będzie jednym z "wielu nadchodzących" projektów filmowo-serialowych ze świata Sony Entertainment (tak zapowiedział szef firmy, Jim Kelly) - wiemy na pewno, że druga flagowa franczyza studia Naughty Dog (twórców The Last of Us) doczeka się filmowej adaptacji w postaci "Uncharted" z Tomem Hollandem w roli Nathana Drake'a (premiera została zaplanowana na luty 2022 roku). Niestety, na razie data premiery serialu HBO nie jest znana.