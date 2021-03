"The Mandalorian" - gwiazdor produkcji broni Giny Carano. Twierdzi, że nie zasłużyła na wyrzucenie z obsady

Bill Burr postanowił stanąć po stronie Giny Carano w jej konflikcie z Disneyem w sprawie "The Mandalorian". Komik wyjaśnił, że jego zdaniem na to nie zasłużyła, bo jest zwyczajnie "przeku*ewsko kochaną osobą".

Bill Burr broni Giny Carano

Legendarny komik, a ostatnimi czasy rozchwytywany aktor Bill Burr udostępnił niedawno nowy odcinek swojego programu The Bill Bert Podcast z Bertem Kreischerem, w którym gościem był Joe DeRosa. Panowie poruszyli mnóstwo różnych tematów - w tym niedawne zwolnienie Giny Carano przez Disney+, gdy ta dokonała kilku kontrowersyjnych wpisów w swoich mediach społecznościowych.

Burr (grający w serialu łowcę nagród Migsa Mayfelda) miał okazję współpracować z Giną Carano w jednym z odcinków 2. sezonu. Aktor odniósł się do niedawnych wydarzeń, krytykując tzw. "cancel culture", a sama wypowiedź ma raczej negatywny wydźwięk wobec decyzji Disneya:

Była kompletnie przesłodką osobą. Absolutnie przeku*ewsko kochana. No, ale wiecie - ktoś wytnie ten kawałek i będzie próbował zrobić coś, żeby usunąć ze sprzedaży figurkę z moją łysą pałą! Gram w tym serialu, więc muszę uważać na to, o czym pier*olę. Ale te czasy są poj*bane. Ludzie po prostu czekają na jakąkolwiek wpadkę. Pokażmy, że zrobił jakiś błąd w swojej przeszłości i zabierzmy mu wszystkie sny!

Burr stwierdził, że jest zasadnicza różnica między wpisami o tematyce politycznej, a sprawami "poważnymi, jak przestępstwa seksualne":

Jak można oceniać kogoś tak twardo za to, co myśli na jakiś temat? Nie chodzi mi o hardcorowe g*wno typu napastowanie seksualne, czy gwałt. Ale dochodzimy do momentu, gdzie można komuś powiedzieć: "Ej wiesz co, powiedziałeś coś ignoranckiego. Zabieramy ci wszystkie sny". Patrzę na to i się zastanawiam, dlaczego my k*rwa na to pozwalamy?

Na temat wypowiedział się również DeRosa, który zgodził się z Burrem:

Rozumiem, co ona próbowała powiedzieć. Wiadomo, porównywanie czegokolwiek do Holokaustu to słaby pomysł. To wręcz idiotyczne i z tym się zgadzam. Ale z drugiej strony - czym to się różni od tego, kiedy wybrano Trumpa i lewica mówiła, że on jest jak Hitler? Gdzie jest ta różnica?

Na razie nie wiemy, czy Burr powróci w 3. sezonie "The Mandalorian" albo serialu "The Book of Boba Fett". Data emisji nowych odcinków tej pierwszej produkcji jest nieznana, natomiast druga z nich ma się pojawić na Disney+ w listopadzie 2021 roku.