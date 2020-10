Nie pamiętasz, co działo się w "The Mandalorian"? Oto dwuminutowe streszczenie całego pierwszego sezonu

Masz krótką pamięć? Nie oglądałeś/łaś pierwszego sezonu "The Mandalorian" i nie masz czasu, by go nadrobić przed premierą nowych odcinków? Po prostu lubisz oglądać wszystko, co związane jest z Mando i Baby Yodą? No to mamy coś dla ciebie!

"The Mandalorian" - streszczenie pierwszego sezonu serialu

Żyjemy w dobie seriali. W czasach platform streamingowych ludzie pochłaniają niezliczone ilości produkcji w odcinkach. Nic więc dziwnego, że można czasem zapomnieć o jakimś wątku, który może okazać się ważny w nadchodzącej właśnie kontynuacji.

Praktyk na przygotowanie się do nowego sezonu serialu jest kilka. Jedni oglądają całość jeszcze raz, inni podchodzą do sprawy spontanicznie wcielając w życie metodę "jakoś to będzie", mimo, że nie pamiętają wszystkich wątków poruszonych w poprzednich odcinkach. Co jednak jeśli nie mamy czasu na powtórkę, ale nie chcemy przegapić żadnego ważnego fragmentu? Oficjalny kanał na YouTube "Star Wars" przewidział taką ewentualność. Z tego powodu zamieszczono na nim streszczenie pierwszego sezonu "The Mandalorian".

Jak widać, osiem odcinków serialu pchnięto w niespełna dwie minuty. Mimo to nie pominięto żadnego istotnego szczegółu i zaprezentowano pokrótce wydarzenia, w których udział brali Mando, Baby Yoda, Greef Karga, Cara Dune i Moff Gideon. Po obejrzeniu powyższego streszczenia możecie więc być pewni, że jesteście odpowiednio przygotowani na nadchodzącą kontynuację "The Mandalorian".

"The Mandalorian" sezon 2 - kiedy premiera?

W tytułowej roli powróci oczywiście Pedro Pascal. W obsadzie znaleźli się też Giancarlo Esposito, Carl Weathers, Gina Carano, Taika Waititi i Emily Swallow. W serialu mamy zobaczyć również Rosario Dawson jako Ahsokę Tano, Temuerę Morrisona w roli Boby Fetta oraz Katee Sackhoff wcielającą się w Bo-Katan Kryze. Za scenariusz i reżyserię nowych odcinków odpowiedzą natomiast Jon Favreau, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa, Carl Weathers, Peyton Reed i Robert Rodriguez. Pierwszy odcinek drugiego sezonu serialu "The Mandalorian" trafi na platformę Disney+ 30 października 2020 roku. Serwis nadal nie jest dostępny w Polsce.

