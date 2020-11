"The Mandalorian" nie zdążył jeszcze na dobre powrócić do świadomości ludzi ze swoim drugim sezonem, a już mają ruszać prace nad trzecią serią przygód Mando i Baby Yody. Twórca, producent i scenarzysta Jon Favreau wyjawił w rozmowie z Deadline, że chciałby, by prace nad nowymi odcinkami ruszyły jeszcze w listopadzie 2020 roku. Jak teraz podaje również Deadline, te nadzieje mogą się spełnić - zdjęcia mają się rozpocząć już w połowie listopada, chociaż niektórzy twierdzą, że nowy sezon może być kręcony dopiero na początku 2021 roku.

The Mandalorian - zdjęcia do 3. sezonu już w listopadzie?

Te sprzeczne doniesienia są spowodowane plotkami o innym projekcie związanym z "The Mandalorian" - chodzi bowiem o spin-off z Boba Fettem w roli głównej. Ten miałby być nakręcony pierwszy, zdjęcia ruszyłyby od 9 listopada 2020 roku, a dopiero potem ruszyłaby produkcja nowych odcinkach serialu o Mando i Baby Yodzie.

Niedawno Production Weekly poinformowało, że tytuł roboczy 3. sezonu "The Mandalorian" nosi tytuł "Buccaneer" ("poszukiwacz przygód"/"pirat"), co z jednej strony bardzo pasuje do serialu o łowcy nagród, a z drugiej rozbudziło dyskusje wśród fanów. Być może chodzi bowiem o kogoś innego, niż Mando. Oczywiście Lucasfilm i Disney+ jak zwykle milczą na temat nadchodzących projektów.

Deadline podaje też, że do produkcji miałaby dołączyć Sophie Thatcher ("When the Street Lights Go On", "Chicago Med"). Na razie nikt jednak nie potwierdził oficjalne tej informacji i nie wiadomo też, czy ma dołączyć do obsady 3. sezonu, czy może jakiegoś spin-offu (albo do obsady obydwóch projektów).

Jak więc widać, Disney+ lubi swoje tajemnice. Jedno jest pewne - w przyszłym roku nowych produkcji ze świata "The Mandalorian" nam nie zabraknie. Jeśli twórcy zdecydują się na utrzymanie podobnego tempa, to nowy sezon serialu powinien się pojawić w listopadzie 2021 roku. Na razie możemy czekać na kolejne odcinki 2. serii. Te debiutują na razie co piątek.