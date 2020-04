Jeszcze nie zakończono produkcji 2. sezonu "The Mandalorian", a już ruszyły prace nad 3. serią

Do premiery 2. sezonu "The Mandaloriana" wciąż pozostaje kilka miesięcy, ale to nie powstrzymało Disneya przed tym, by nie pozwolić odpocząć twórcom. Wręcz przeciwnie - jak podaje portal Variety, już od kilku trwa proces pre-produkcji do 3. sezonu popularnego serialu od Disney+.

The Mandalorian - już trwają prace nad 3. sezonem

Informacja jest 100% prawdziwa, ponieważ podzielił się nią sam Jon Favreau, showrunner i scenarzysta produkcji. W rozmowie ze wspomnianym Variety przyznał:

" Zaczęliśmy już pre-produkcję i patrzymy na przyszłe przygody dla Mandalorianina w 3. sezonie. Od pewnego czasu pisałem już scenariusz do kolejnych odcinków, a nasz dział artystyczny od kilku tygodni tworzy szkice koncepcyjne na potrzeby kolejnego sezonu. "

Podobno Disney+ zachęcał twórców do rozpoczęcia pracy tak wcześniej, ponieważ departament produkcyjny potrzebuje "naprawdę dużego zapasu czasowego". Chociaż premiera 2. sezonu będzie dopiero w listopadzie, to główna produkcja zakończyła się już w marcu 2020 roku i teraz trwają prace nad post-produkcją (montaż odcinków, korekcja barw, dogrywanie ścieżek głosowych, nakładanie efektów specjalnych, itp.).

Debiutancki sezon "The Mandaloriana" został przyjęty gorąco przez fanów. Być może dlatego, że był zdecydowanie różny od nowej trylogii "Gwiezdnych wojen" i fani nie mogli się nacieszyć bardziej przyziemnymi problemami głównych bohaterów serialu. Innym powodem może być po prostu to, że "The Mandalorian" był po prostu dobrą produkcją.

Nowy sezon z pewnością jest wyczekiwany przez fanów - zwłaszcza dlatego, że w kolejnych epizodach ma się pojawić Ahsoka Tano (grana przez Rosario Dawson), była uczennica Anakina Skywalkera i jedna z ulubionych postaci fanów "Wojen klonów".

Tak jak wspomnieliśmy, premiera 2. sezonu "The Mandalorian" odbędzie się w listopadzie 2020 roku. Możemy założyć, że 3. seria, analogicznie, pojawi się na Disney+ w listopadzie 2021 roku.