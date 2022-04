"The Mandalorian" - kiedy zadebiutuje 3. sezon produkcji? Gwiazdor serialu zdradził szczegóły

Wygląda na to, że 3. sezon "The Mandalorian" będziemy mogli już obejrzeć w Polsce legalnie - Giancarlo Esposito zdradził szczegóły debiutu.

The Mandalorian - kiedy premiera 3. sezonu?

Po krótkiej przerwie spowodowanej premierą "The Book of Boba Fett", Disney+ ma powrócić w tym roku z nowymi odcinkami "The Mandalorian". To nie jest raczej zaskoczenie - zaskoczeniem jest natomiast potencjalna data premiery.

Poprzednie odcinki "The Mandalorian" debiutowały w listopadzie. Jednak jeśli wierzyć jednemu z gwiazdorów, to ma się zmienić - wcielający się w Moffa Gideona Giancarlo Esposito był niedawno gościem amerykańskiego dziennikarza sportowego Richa Eisena, gdzie rozmawiał na temat finałowych odcinków "Better Call Saul". Pojawił się również temat "The Mandaloriana" i potencjalnej daty premiery 3. sezonu.

Jeśli wierzyć aktorowi, to nowe epizody mogą zadebiutować już latem 2022 roku. Jak możemy usłyszeć:

Niedługo się dowiedziecie. Naprawdę niedługo. Wiesz, ja z takimi rzeczami nie mam praktycznie nic wspólnego. Zwykle coś jeszcze poprawiam "na koniec", ale wierzę, że zadebiutują jeszcze latem 2022 roku. Nie ma chyba konkretnej daty, ale premiera będzie całkiem niedługo.

Twórcy serialu Jon Favreau i Dave Filoni mają być gośćmi panelu "Mando+" podczas Star Wars Celebration 28 maja 2022 roku. Spodziewamy się, że właśnie wtedy poznamy datę premiery i zobaczymy zwiastun nowego sezonu "The Mandalorian".