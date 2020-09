"The Mandalorian" - poznaliśmy datę premiery 2. sezonu! Baby Yoda powróci już niedługo

Disney+ powiedziało, co powiedziało. Nadchodzi 2. sezon "The Mandalorian" i nareszcie wiemy, kiedy ten pojawi się na platformie streamingowej giganta przemysłu rozrywkowego. Pierwszy odcinek 2. serii zadebiutuje już 30 października 2020 roku! Nie wiemy jak wy, ale my nie potrafimy ukryć ekscytacji nowym sezonem - zwłaszcza, że ten może przebić dobry sezon pierwszy.

The Mandalorian - znamy datę premiery 2. sezonu

Wiemy bowiem, że w 2. sezonie po raz pierwszy w wersji aktorskiej pojawi się Ahsoka Tano (w tej roli znana z seriali Marvela Rosario Dawson). Oprócz tego wiemy, że głównym antagonistą będzie znany z końcówki 1. serii Moff Gideon, który jest właścicielem Darksabera - czarnego ostrza dzierżonego przez najlepszych wojowników Mandalore'a (rodzinnej planety Mandalorian, którzy po czystce stali się raczej zlepkiem różnych ludności spajanych przez jedną kulturę - Drogę).

Podobno Gideon może być w pewien sposób wrażliwy na Moc. Czyżbyśmy mieli być świadkiem pojedynku szermierskiego między Ahsoką i byłym oficerem Imperium? O ile prospekt jest interesujący, o tyle pamiętajmy jednak, że serial opowiada o łowcy nagród, który zobowiązał się znaleźć rodzinę 50-letniego Baby Yody.

To właśnie ta "przyziemność" historii była jednym z czynników, dla których "The Mandalorian" działał tak dobrze i był powiewem świeżego powietrza dla całych "Gwiezdnych wojen".

Nad projektem czuwają ci sami twórcy, co poprzednio, a wśród nowych twarzy pojawił się m.in. Robert Rodriguez. Serial jest w dobrych rękach, a Disney raczej nie szczędzi im budżetu. Mamy nadzieję, że 2. sezon utrzyma wysoki poziom, a może nawet go przebije. O tym przekonamy się już za kilka miesięcy - nowe odcinki "The Mandalorian" zaczną się pojawiać na Disney+ już 30 października 2020 roku.