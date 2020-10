"The Mandalorian" - w 2. sezonie powraca ważna postać z oryginalnej trylogii

"The Mandalorian" szybko wyrósł na jeden z najpopularniejszych seriali obecnych czasów. Western osadzony w świecie Star Wars czerpie garściami z klasyki gatunku, podlewając to "gwiezdnowojennym" sosem - zamiast Clinta Eastwooda mamy zamaskowanego Mando, a jego towarzyszem jest przesłodki Baby Yoda, który komunikuje się jedynie odgłosami dziecięcymi. Twórcy maja też nosa do tworzenia świetnych postaci pobocznych.

The Mandalorian - w 2. sezonie powróciła legendarna postać

Jedną z nich jest Cobb Vanth, którego poznajemy w 1. epizodzie 2. sezonu. Ten jest ubrany w pancerz... Boby Fetta. Czar trochę pryska, gdy zdejmuje maskę i pod nią kryje się przystojna facjata Timothy'ego Olyphanta. Żeby nie zdradzać zbyt dużo szczegółów debiutanckiego odcinka 2. serii powiemy wam tylko, że mężczyzna całkiem przypadkowo stał się właścicielem tej zbroi.

W wyniku umowy między Vanthem i Mando, ten drugi staje się pod koniec odcinka właścicielem mandaloriańskiej zbroi. Łowca nagród i jego malutki pomagier/czasami obrońca/trochę syn zmierzają w stronę zachodzących Słońc na Tatooine, całkiem nieświadomi, że w tym momencie są obserwowani przez... prawowitego właściciela tego pancerza. Tak, Boba Fett przeżył wydarzenia z Epizodu VI, a teraz przemierza samotnie wydmy pustynnej planety.

Do roli powraca Temuera Morrison, który wcielał się w "ojca" Boby, Jango Fetta. Poniżej możecie zobaczyć fragment z udziałem legendarnego łowcy nagród:

Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że Boba Fett odegra jeszcze sporą rolę w nadchodzących odcinkach. Nie dość, że Mando jest teraz właścicielem jego pancerza, to Boba nienawidzi też Jedi - w końcu jeden z nich zabił mu ojca. Dlatego Baby Yoda jako reprezentant starego zakonu również będzie zagrożony. Legendarny łowca nagród najprawdopodobniej będzie polował na duet głównych bohaterów i znając życie, w końcu dojdzie do starcia.

My stawiamy na młodszego i lepiej uzbrojonego Mando, ale różne pomysły mogą przyjść do głowy scenarzystom. Kolejne odcinki "The Mandalorian" będą debiutowały co tydzień w piątek - najbliższy pojawi się na Disney+ już 6 listopada.