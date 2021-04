"The Mandalorian" - w 3. sezonie serialu mają powrócić ulubione stworki fanów

Niedawno w sieci pojawiły się plotki na temat nadchodzącego serialu "The Mandalorian". Wygląda na to, że mogą w nim powrócić znani kosmici.

The Mandalorian - pojawią się ulubieńcy fanów?

Finał drugiego sezonu "The Mandalorian" dał fanom jedną z najlepszych niespodzianek w historii całej serii. Zresztą cała druga seria przedstawiała nam sporo ciekawych postaci, które mieliśmy okazje poznać w animowanych odsłonach serii "Star Wars". Wygląda na to, że podobnie będzie w 3. sezonie - nowe plotki sugerują powrót jednej z ulubionych futrzastych ras wszystkich fanów.

Jak podaje bowiem fanowska strona Bespin Bulletin, na planie "The Mandalorian" pojawili się Wookie! Na razie trudno jest stwierdzić, czy są to jakieś znajome futrzaste pyszczki, czy może zupełnie przypadkowe cameo, ale skoro w serialu pojawili się już Ahsoka Tano i Luke Skywalker, to czemu mielibyśmy nie zobaczyć jakichś innych znajomych postaci? Może nie konkretnie Chewbaccę, ale np. Tarffula?

Jak czytamy w poście Bespin Bulletin:

W zeszłym roku usłyszeliśmy plotki, że wookie mogą się pojawić w "The Mandalorian". Niedawno usłyszałem te plotki ponownie, a nawet dostałem informację, że są na planie. Nie wiem, czy ten wookie to ktoś nam znany, czy może postać trzecioplanowa. Postanowiłem się jednak podzielić info, bo stwierdziłem, że wszyscy kochamy te włochate kulki.

Pod postem pojawiły się dyskusje na temat tego, kim mógłby być tajemniczy reprezentant rasy wookie'ech. Chociaż wiele osób chciałoby znów zobaczyć Chewie'ego, to inni wspominają natomiast inną postać, która być może bardziej pasowałaby kontekstowo. Mowa o Black Krrsantanie.

Dzięki komiksom z serii Star Wars mogliśmy zapoznać się ze wspomnianym łowcą nagród, Black Krrsantanem. W kolejnych zeszytach mogliśmy się przekonać, jak niezwykle brutalne potrafią być te futrzaki, gdy nie mają obok Hana Solo, który potrafi je nieco uspokoić. Biorąc pod uwagę fakt, że Krrsantan wykonuje ten sam zawód, co Mando, to istnieje spora szansa, że ich szlaki się przetną.

Na razie data premiery 3. sezonu "The Mandalorian" pozostaje nieznana.