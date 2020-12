Gwiazdor "Tamtych dni, tamtych nocy" w serialu o "Ojcu chrzestnym". Wcieli się w główną rolę

Armie Hammer, nominowany do Złotego Globu za rolę w melodramacie "Tamte dni, tamte noce", zagra głównego bohatera serialu "The Offer". Produkcja opowie o narodzinach filmu "Ojciec chrzestny".

Armie Hammer znany ze swoich ról w hitach takich jak "Tamte dni, tamte noce", "Kryptonim U.N.C.L.E." czy "Social Network" wystąpi w serialu o kulisach powstawania "Ojca chrzestnego". Aktor wcieli się w postać nagrodzonego Oscarem producenta Ala Rudy'ego. Projekt o tytule "The Offer" jest produkcją Paramount Plus.

Armie Hammer w głównej roli serialu o "Ojcu chrzestnym"

Armie Hammer to przede wszystkim aktor filmowy, o którym zrobiło się głośno po roli Olivera u boku Timothée Chalameta w niezwykle sensualnym melodramacie "Tamte dni, tamte noce". Za występ w filmie Luki Guadagnino otrzymał nominację do Złotego Globu. Na swoim koncie ma też kilka ról w produkcjach telewizyjnych. Z pewnością pamiętają go fani "Plotkary", "Gotowych na wszystko" czy "Veroniki Mars". Rola w "The Offer" będzie jednak pierwszą dużą, stałą rolą Hammera w serialu.

"The Offer" - serial o kulisach powstawania "Ojca chrzestnego"

"The Offer" opowie sfabularyzowaną wersję zakulisowych wydarzeń, które miały miejsce podczas tworzenia jednego z największych arcydzieł w historii kinematografii - "Ojca chrzestnego" w reżyserii Francisa Forda Coppoli na podstawie powieści Maria Puzo.

Serial skupi się na przeżyciach Ala Rudy'ego, producenta filmu Coppoli i dwukrotnego zdobywcy Oscara (za "Ojca chrzestnego" oraz "Za wszelką cenę"). To właśnie jego zagra Armie Hammer. Serial będzie liczył 10 odcinków. Data jego premiery nie jest jeszcze znana.

Al Rudy będzie nie tylko głównym bohaterem serialu, ale także jego producentem wykonawczym wraz z Nikki Toscano, Leslie Grief i Michaelem Tolkinem, który napisze też scenariusz. "The Offer" to jedna z wielu nowych produkcji skupionych na narodzinach filmowych arcydzieł. Za kilka dni w serwisie Netflix zadebiutuje film "Mank" o procesie tworzenia scenariusza do legendarnego "Obywatela Kane'a", zaś Ben Affleck pracuje nad projektem "The Big Goodbye" o kulisach powstawania "Chinatown".