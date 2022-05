"The Office PL" powraca z zapowiedzią drugiego sezonu. Kiedy premiera nowych odcinków?

Jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu Canal+, reżyserem drugiego sezonu "The Office PL" niezmiennie pozostaje Maciej Bochniak, który zrealizuje scenariusze autorstwa Łukasza Sychowicza, Jakuba Rużyłło i Mateusza Zimnowodzkiego. W główne role ponownie wcielą się między innymi Piotr Polak, Vanessa Aleksander, Adam Woronowicz i Kornelia Strzelecka.

Zobaczcie pierwsze fragmenty polskiej wersji "The Office". Wyglądają... nieźle?

Oprócz postaci znanych z pierwszej serii zobaczymy także nowych bohaterów zagranych przez Darię Widawską i Rafała Kowalskiego. Serial realizowany jest przy współpracy z BBC Studios oraz w koprodukcji z Comedy Central Polska. W gronie producentów znajdują się również Dorota Kośmicka-Gacke i Jan Kępiński.

Przy okazji twórcy podzielili się specjalnym wideo, w którym poinformowali o starcie zdjęć do 2. sezonu produkcji. Tęskniliśmy, yay!

"The Office PL" i "Kruk" doczekają się nowych sezonów jeszcze w 2022 roku

Jak w oświadczeniu powiedziała jedna z producentek, Dorota Kośmicka-Gacke, pierwszy sezon był w pewien sposób testem tego, jak widzowie przyjmą polską wersję tej kultowej komedii:

Przy pracy nad sformatowaniem polskiej wersji kultowego The Office mieliśmy pewne obawy związane z percepcją publiczności. Teraz gdy już wiemy, że widzowie pokochali naszych bohaterów, ich pełne komizmu przygody oraz to specyficzne poczucie humoru w lokalnym wydaniu, czujemy się zobowiązani do utrzymania, a nawet podwyższenia poziomu produkcji z zeszłego roku.