"The Office" jednak powróci na ekrany? Showrunner o kontynuacji serialu

Czy "The Office" dołączy do długiej listy powracających po latach seriali? Showrunner produkcji wciąż bierze pod uwagę taką możliwość.

"The Office" uważany przez niektórych za najśmieszniejszy serial na świecie, skończył się wraz z 9. sezonem w 2013 roku, jednak wciąż pozostaje w sercach fanów i na ekranach telewizorów. Czy podobnie jak inne seriale sprzed lat doczeka się wznowienia?

"The Office": Czy powstanie kolejny sezon?

Mockument o pracownikach firmy papierniczej Dunder Mifflin cieszy się niegasnącą popularnością. Po 15 latach od swojej premiery wciąż jest jedną z najchętniej oglądanych produkcji odcinkowych na platformach takich jak Amazon Prime Video czy (do niedawna) amerykański Netflix, a nowy serwis streamingowy o nazwie Peacock oparł nawet całą swoją ofertę cenową na tym, ile sezonów "The Office" chciałby obejrzeć potencjalny użytkownik.

Nie dziwi więc, że po raz kolejny pojawiają się pytania o możliwość powrotu serialu, który zapowiadano już trzy lata temu. Greg Daniels, showrunner amerykańskiego remake'u brytyjskiej produkcji (a więc tego "The Office", które wszyscy znamy i kochamy), twierdzi, że nadal widzi możliwość kontynuacji serialu. Zapytany przez dziennikarza portalu Collider o to, czy pracuje nad nowym sezonem, rebootem lub chociaż odcinkiem specjalnym "The Office", odpowiedział:

Nie, ale nie jest to niemożliwe. Z pewnością nie jest to niemożliwe. I z pewnością chciałbym być w to zaangażowany.

"The Office" bez Steve'a Carella

Choć wypowiedź Danielsa daje cień nadziei na powrót uwielbianego serialu, jest niemal pewne, że nie zobaczymy już w nim najważniejszego bohatera. Steve Carell opuścił obsadę na długo przed zakończeniem produkcji, a w finałowym sezonie pojawił się tylko gościnnie - na ślubie Dwighta i Angeli ukazanym w ostatnim odcinku. Oświadczył też, że nie uważa, by powrót do roli Michaela Scotta był dobrym pomysłem. Powrotem do swoich ról są natomiast zainteresowani zarówno Rainn Wilson (Dwight), jak i John Krasinski (Jim). Być może jest więc na co czekać?